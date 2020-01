Ligue 1 : Selon Olivier Dall'Oglio, la fin de mercato sera "tranquille" au Stade Brestois

En France, le Mercato d'hiver se refermera demain, vendredi, à 23 heures 59.

Sans surprise, à Brest, il a été calme. Sébastien Cibois a signé pour devenir troisième gardien, l'attaquand Derrick Osei a été prêté à Béziers (National).

"Si on avait pu, on aurait fait. Mais on ne voulait pas faire pour faire"