Ligue 1 - "On sentait qu’on était cohérent", réactions après le nul du TFC à Guingamp

Mené rapidement au score, Toulouse a été cherché un point de son déplacement Guingampais (1-1) ce samedi soir, lors de la 8ème journée de Ligue 1. Mieux que rien.

Les guingampais étaient unanimes au sortir de cette 8ème journée. "Quand on ne peut pas gagner, on évite de perdre". La formule va comme un gant aux visiteurs du soir, le TFC. Surtout que les hommes de Pascal Dupraz auraient largement pu repartir bredouille de ce déplacement breton.

« On prend un but à la première minute (par Marcus Thuram) par un manque de concentration, soufflait Alexis Blin après coup. Mais on a bien réagi, en dominant, posant le jeu, récupérant haut, et ça nous a permis de nous installer. Déjà dans le vestiaire, on sentait qu’on était cohérent. Faut que ce soit le cas tout le temps".

Il est vrai que quand on compare la partition d’il y a une semaine, à Marseille, et celle d’hier au Roudoudou, la différence est flagrante. « On était passé totalement à côté, reconnaît le milieu toulousain. Il y a des matchs sans, et faut savoir passer vite".

Au caractère donc, et grâce au premier but en Ligue 1 de Somalia, le "Téfécé" a stoppé la malédiction guingampaise. C’est le premier point glané dans cette "belle enceinte et belle ambiance" des mots de Pascal Dupraz. Ce dernier est revenu encore sur le calendrier compliqué des siens. On ne le refera pas, mais ce dimanche, il peut être un poil soulagé.