Ligue 1 : Sergi Palencia est le nouveau latéral droit de l'AS Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Palencia était la priorité défensive de Ghislain Printant. Il faut croire que la saison dernière, disputée sous le maillot des Girondins de Bordeaux, a marqué les esprits. Il y aura joué 31 rencontres toutes compétitions confondues. La première saison pleine à haut niveau finalement pour lui qui aura fait ses gammes à la Masia, le fameux centre de formation du FC Barcelone. Pendant trois saisons il aura été l'un des hommes de base de la réserve des Blaugranas mais sans jamais obtenir sa chance en équipe première. Ce qui avait motivé son prêt à Bordeaux justement pour lancer sa carrière et trouver de la visibilité.

Dans l'esprit du staff stéphanois, Mathieu Debuchy sera le titulaire au poste de latéral droit mais Sergi Palencia a toutes les qualités pour le suppléer durant une saison qui sera très longue. Et pourquoi pas rebattre les cartes de la hiérarchie au fil des semaines.

"C’est un grand honneur de signer dans une telle institution" — Sergi Palencia

Le défenseur réagit à sa signature sur le site de l'ASSE : "C’est un grand honneur de signer dans une telle institution. L’AS Saint-Etienne est un club reconnu pour sa stabilité et son ambition. Je suis très heureux d’en faire partie. En France, tout le monde connaît la ferveur des supporters et l’atmosphère de ce stade mythique. Je suis impatient de jouer dans cette ambiance en tant que joueur de l'AS Saint-Étienne. Je vais faire le maximum pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et tout donner pour ce maillot !".

Sergi Palencia s'engage jusqu'en 2023, il portera le numéro 23.