Ligue 1 : Seri bientôt de retour avec l'OGC Nice

Le milieu de terrain de l'OGC Nice Jean-Michaël Seri va bientôt retrouver la Côte d'Azur. La Côte d'Ivoire vient d'être éliminée de la coupe d'Afrique des Nations (CAN) dès le premier tour. Seri va quitter le Gabon pour retrouver Nice.

Jean-Michaël Seri et la CAN, c'est déjà fini ! La Côte d'Ivoire du milieu de terrain de l'OGC Nice a été éliminée dès le premier tour de la coupe d'Afrique des Nations. Tenu en échec par le Togo (0-0), la République Démocratique du Congo (2-2) et battu par le Maroc (1-0) ce mardi, les Ivoiriens ne pourront défendre leur titre en finale au Gabon.

Une vraie désillusion pour le pays africain qui avait remporté la compétition en 2015 et pour le milieu niçois. En effet, Jean-Michaël Seri disputait sa première CAN avec la Côte d'Ivoire. Le footballeur azuréen n'a joué que le premier match contre le Togo (sorti après l'heure de jeu), est resté sur le banc contre le Congo avant d'entrer en cours de jeu face au Maroc.

Seri bientôt à Nice ?

La Côte d'Ivoire éliminée, Jean-Michaël Seri va pouvoir retrouver la Côte d'Azur. Le milieu de terrain du Gym manque à ses partenaires. Depuis le début de l'année 2017, les Niçois ont concédé deux nuls et une défaite (élimination en coupe de France) en l'absence -notamment- de l'Ivoirien.

Seri est attendu dans les prochains jours à Nice. Vraisemblablement avant la fin de la semaine, mais il ne devrait pas être dans le groupe pour la réception de Guingamp ce dimanche. Il faudra donc attendre encore un peu avant de revoir l'Ivoirien en rouge et noir.