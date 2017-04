Ligue 1 - SM Caen- Montpellier : "Un match capital" pour Patrice Garande

Battu à Lorient (0-1) chez la lanterne rouge, le SM Caen (16e) reçoit Montpellier (15e) lors de la 32e journée de Ligue 1 ce samedi (20h). Patrice Garande est conscient que son équipe a raté de (trop) nombreuses fois le train qui mène vers une fin de saison plus confortable.

A sept journées de la fin, le Stade Malherbe de Caen ne possède que 4 pts d'avance sur le barragiste (Nancy) et désormais sur le 19e (Lorient). Les footballeurs caennais "ne devraient être pas là" estime non sans raison leur entraîneur. Seulement, à force de manquer les opportunités de prendre ses distances avec la zone des relégables, le SM Caen reste sous la menace.

"Si on propose la même chose que face à Lorient, on n'a aucune chance." Patrice Garande.

"Je pense que le train est passé plusieurs fois, explique de façon imagé Patrice Garande mais on l'a loupé parce qu'on n'a pas voulu monter dedans." Le dernier exemple en date face à Lorient (0-1) la semaine passée est resté en travers de la gorge du coach caennais. Le SM Caen se doit donc de réagir et mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire en recevant Montpellier. "Si on propose la même chose que face à Lorient, on n'a aucune chance" prévient Patrice Garande.

"Ca ne veut pas dire que tout sera fini après ce match mais celui de demain est capital." Patrice Garande

"On est devant une situation qui ne devrait pas être celle là, poursuit l'entraîneur caennais. Je l'ai dit au joueur. Demain (samedi), le match est capital. Alors ça ne veut pas dire que tout sera fini après ce match dans un sens comme dans l'autre mais celui de demain est capital."

Pour affronter Montpellier qui reste sur 5 matchs sans victoire et sur une grosse colère de son entraîneur Jean Louis Gasset après la défaite à Toulouse, le SM Caen devra faire à nouveau sans de nombreux absents. Le milieu de terrain est le plus touché (Steed Malbranque, Jean-Victor Makengo, Jordan Leborgne, Hervé Bazile, Valentin Voisin) mais la défense n'est pas en reste (Damien Da Silva (suspendu), Emmanuel Imorou malade) ni l'attaque (Jeff Louis touché au genou).

Des joueurs de champs non retenus, seul le défenseur Mouhamadou Dabo est apte à jouer avec la réserve.

Les retours de Pape Sané, Chaker Alhadhur et Ismaël Diomandé

Cette hécatombe explique ainsi la présence comme à Lorient du jeune attaquant Jordan Tell. Elle bénéficie également au défenseur Chaker Alhadhur confiné depuis 15 mois en réserve ainsi qu'à l'attaquant Pape Sané qui n'avait pas été retenu lors du voyage en Bretagne en raison d'un rendement insuffisant en réserve et à l'entraînement. Enfin le milieu de terrain polyvalent Ismaël Diomandé qui devait reprendre avec la réserve complète le groupe de 18 joueurs retenu.

Le Groupe du SM Caen

Rémy Vercoutre (g), Matthieu Dreyer (g) - Alaeddine Yahia, Syam Ben Youssef, Romain Genevois, Frédéric Guilbert, Vincent Bessat, Chaker Alhadhur, Ismaël Diomandé, Jordan Adéoti - Julien Féret (cap), Nicolas Seube, Jonathan Delaplace, Jordan Tell, Yann Karamoh, Ivan Santini, Ronny Rodelin, Pape Sané