Fred Petereyns : la blessure de sa fin de contrat avec le SM Caen "est encore très présente"

Gardien du SM Caen (1990-1995) puis éducateur (2001-2018), Fred Petereyns a vu son contrat s'arrêter en juin dernier après 23 années passées dans le club de football normand.

Le natif de Maubeuge est toujours aussi ému quand il évoque six mois après les conditions dans lesquelles s'est achevée sa relation professionnelle avec le Stade Malherbe.

"J'étais en fin de contrat. J'ai été reçu fin mai par Messieurs Alain Cavéglia et Jacky Rihouet. A la suite de cet entretien, ils ont mis leur décision en délibéré. J'ai été contacté aux alentours du premier juin par téléphone par Alain Cavéglia qui m'a annoncé que le club ne souhaitait pas renouveler mon contrat à l'issue de cette saison.

C'est sûr que c'est un gros pincement au coeur. Cela fait partie de ma vie, de mon ADN, c'est mon club. après, Gilles Sergent, que je connaissais depuis 2001 m'a appelé courant du mois de juin. Ça a duré cinq-dix minutes.... Voilà."

Après s'être octroyé ses premières vraies vacances en famille depuis de longues années cet été et avoir participé à un stage UNFP, Fred Petereyns s'est activement mis à la recherche d'un nouvel emploi. Des recherches pour le moment encore infructueuses malgré l'envoi de C.V en France et à l'étranger.

"Je ne vous cacherai pas que la coupure avec la famille, au mois d'août, dans le Sud, m'a fait un bien fou pour me ressourcer. Après, maintenant que tout le monde a repris ses activités, c'est sûr que je commence à tourner en rond et _je commence à tourner de plus en plus en rond (sourire)_. J'ai vraiment hâte de retrouver le terrain."

Fred Petereyns n'est plus retourné à d'Ornano voir un match du SM Caen depuis sa dernière apparition sur le banc caennais face au PSG (0-0) en mai dernier.

"Non, c'est difficile. C'est très très difficile. La blessure est encore très présente. J'ai plaisir à revoir quelques personnes au Stade. Mais aller voir un match, non, ce n'est pas d'actualité."

