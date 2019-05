SM Caen - Patrice Garande : "Cette affaire avec Guingamp a tout changé"

Caen, France

Patrice Garande est l'invité ce samedi de la causerie de la mi-temps lors de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le SM Caen .

L'ancien coach caennais a été l'artisan d'une montée en Ligue 1 suivi de quatre maintiens. Dans ces courses parfois difficiles pour garder le club normand dans l'élite, c'est le maintien au Parc des Princes en 2017 lors de la dernière journée qui lui a apporté la plus forte émotion et les plus forts souvenirs.

"Il y a eu un finish incroyable. On était à la lutte avec Lorient. Il y a un moment dans ce match où l'on est mené un à zéro et Lorient marque. C'est Lorient qui se retrouve barragiste. On a changé de système dans ce match et on a égalisé.

Patrice Garande explique l'importance dans la course au maintien d'avoir de la sérénité dans et autour de l'équipe.

"Vous avez tout un tas de gens autour qui disent "ce n'est pas possible, ils ne vont pas ramener quelque chose du Parc, on va faire les barrages..." et à l'intérieur il faut que tout le monde soit persuadé justement que c'est possible."

Selon Patrice Garande, le SM Caen, cette saison, s'est ressoudé grâce à l'affaire des suspicions de match arrangé entre le club caennais et Angers. Et s'il a réussi à se relancer avant le match de Lyon avec 10 pts pris sur les 4 dernières journées, c'est grâce à la gestion de cette affaire.

"Si je prends la situation actuelle de Caen, il y a l'arrivée de Rolland (Courbis). Il y'a eu des changements sur le terrain. Il a fait rentrer des joueurs qui ne jouaient pas avant mais il y a eu des changements aussi dans le discours.

Il y a des éléments extérieurs qui se sont passés. Rolland par son expérience s'est servi de ça et il y a eu un changement dans l'attitude des joueurs.

Cette affaire avec Guingamp a tout changé. Rolland s'est mis en colère. Les joueurs ont été en colère comme lui mais pas que ça. Les supporters aussi ont changé.

D'un coup, parce qu'il y'a eu cette affaire-là, c'est comme si toute la ville se sentait attaquée, comme si tous les supporters, tous les gens qui étaient au stade se mobilisaient et d'un coup avaient des ondes positives envers les joueurs. Et les joueurs l'ont bien senti."