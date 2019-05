L'ex Malherbiste Romain Poyet dans Allo Malherbe

Pour son 32eme numéro de la saison, Allo Malherbe revient ce lundi soir sur le nul du SM Caen à Guingamp. Les footballeurs caennais conservent la main dans la course au barrage mais peuvent-ils rattraper Monaco ou Amiens pour un maintien sec? Nous en discuterons avec notre invité Romain Poyet.

Romain Poyet sera l'un des participants à l'émission Allo Malherbe ce lundi soir de 18h10 à 18h45. L'ancien Malherbiste et entraîneur adjoint d'Amiens viendra évoquer la fin de la saison et la course-poursuite entre le SM Caen et son club.

Romain Poyet a porté une saison et demi le maillot du SM Caen (2012-2014) avant de finir sa carrière de joueur à Amiens et de devenir l'adjoint de Christophe Pelissier où il a connu la montée en Ligue 2 puis en Ligue 1.

Après leur nul à Guingamp (0-0) et leurs sept points pris en trois journées, les footballeurs caennais peuvent-ils encore rêver de rattraper le 17eme Monaco ou le 16eme Amiens et éviter la case barrage?

Autour de la table ce lundi soir, Jimmy Devaux du Caen TTC et Christophe Lecuyer (RMC Sports et AF Virois) évoquerons la réussite des pongistes caennais à un match de la remontée en Pro A et des Footballeurs de Vire qui accèdent à la N3.