SM Caen - Christophe Manouvrier : "le joueur doit être acteur de la préparation physique"

Au moment d'enchaîner cinq matchs en 18 jours, la causerie de la mi-temps donne la parole à son préparateur physique Christophe Manouvrier. Avec Jean Marc Branger, il gère la forme et les performances des joueurs du SM Caen depuis cet été. Vous pourrez l'écouter en direct ce mardi soir vers 21h45.

Caen, France

L'an passé, au même moment de la saison, seuls trois joueurs du SM Caen avaient évité la case infirmerie.

Cette saison, mis à part des blessures inhérentes aux coups reçus lors des matchs ou difficilement prévisibles (Tendon de Romain Genevois, ménisques de Yoël Armougom), l'entraîneur Caennais Fabien Mercadal n'a pas eu à déplorer de grosses indisponibilités musculaires de ses cadres.

"La mission pour les préparateurs physiques comme pour le médical, relève Christophe Manouvrier, c'est donner un maximum de choix au coach pour faire ses matchs et donc qu'il y ait peu ou pas de blessés. La saison dure dix mois. L'athlétique doit permettre au joueur d'avoir une zone de performance qui permette de répondre aux objectifs du club, aux objectifs du coach."

Le SM Caen se voit récompensé de ses efforts liés à la préparation physique depuis cet été. Le club a recruté Christophe Manouvrier tout en conservant Jean Marc Branger et en recevant l'aide ponctuelle d'Emmanuel Lepresle, en charge de la préparation des jeunes du centre de formation.

Christophe Manouvrier (à gauche) et Jean Marc Branger dans la salle de musculation du club © Radio France - Olivier Duc

"Je ne sais pas ce qui se passait l'an dernier mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est épargné au niveau des blessures musculaires. Alors est-ce la préparation physique, s'interroge Christophe Manouvrier, je ne peux pas vous le dire. Par contre c'est un ensemble de chose parce qu'on travaille de conserve avec le médical et les entraîneurs. Donc la charge de travail est vraiment régulée par rapport à cet ensemble de choses."

En arrivant cet été, Christophe Manouvrier a demandé au club normand quelques investissements : une salle de musculation, des vélos, des accéléromètres pour évaluer en temps réelle la charge du joueur en séance de musculation ou encore des GPS.

"Ils nous permettent d'avoir un contrôle de la charge d'entraînement avec l'entraîneur et pour nous de réguler derrière la charge de travail supplémentaire à mettre ou non. C'est surtout le niveau d'accélération, les vitesse atteintes. Le GPS permet d'individualiser vraiment la charge d'entraînement du joueur à l'instant T."

Après des débuts à Amiens, Christophe Manouvrier a œuvré à l'Olympique de Marseille puis au Paris FC (où il travaillait avec Fabien Mercadal la saison passée) tout en ayant travaillé avec la sélection du Cameroun. Point-clé de sa préparation? L'adhésion au projet des joueurs.

"On doit donner des bases de travail au joueur de manière à ce qu'il soit autonome dans son projet, qu'il comprenne pourquoi on met les choses en place. Je suis convaincu d'une chose. Si le joueur n'est pas dans un projet, il va faire pour faire. Quand il est dans un projet de développement d'explosivité, de puissance, il est acteur des choses et il ne subit pas."

