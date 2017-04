Ligue 1 - SM Caen : "Comment refaire surface? Oser, tenter, ne pas jouer petit bras."

Le Stade Malherbe de Caen se déplace à Metz ce samedi soir à 20 h lors de la 33e journée de Ligue 1. Les footballeurs caennais, 16e, n'ont qu'un point d'avance sur le barragiste Lorient et restent sur cinq matchs sans victoire.

Une fois encore, l'infirmerie du SM Caen est bien remplie au moment d'aborder à Metz l'un des six derniers matchs de la saison. Si Patrice Garande récupère son milieu Jean Victor Makengo (blessure) et son défenseur Damien Da Silva (suspension), l'entraîneur caennais devra se passer en défense d'Alaeddine Yahia (suspendu) et surtout de Frédéric Guilbert sorti sur blessure face à Montpellier.

Sans Guilbert et Yahia mais avec Da Silva et Makengo

Le latéral prêté par Bordeaux avait résolu les soucis caennais sur le flanc droit de la défense depuis son arrivée en octobre. Il faudra revenir à la solution du début de saison avec Romain Genevois, appelé à l'époque à remplacer Dabo blessé.

Malgré ses absences qui se ressentent sur le banc (Jordan Tell n'a joué que 31 mn en Ligue 1, Pape Sané n'a été titularisé que trois fois, Emmanuel imorou n'a plus été vu en championnat depuis la 9e journée, J.V. Makengo et Ismaël Diomandé reviennent de blessure...), Le SM Caen cherchera en Lorraine ses fameux points nécessaires au maintien.

"Ne pas jouer petit bras, ne pas subir les choses." Patrice Garande

Jonathan Delaplace. "Le premier but aura son importance." © Radio France - Olivier Duc

"Déjà comment avoir confiance? questionne Patrice Garande. Une des réponses est déjà d'oser, de tenter, de ne pas jouer petit bras, ne pas subir les choses et de ne pas être passif durant le match."

Le Stade Malherbe de Caen (16e) et Metz (15e) ont en commun d'avoir une trajectoire descendante. Les Lorrains n'ont gagné qu'une fois lors des huit dernières journées mais bénéficieront lors des cinq dernières journées d'un calendrier à priori plus favorable sur le papier.

"Le premier but aura son importance." Jonathan Delaplace

"Quand on a ouvert le score en premier, il me semble que nous n'avons jamais perdu souligne le milieu caennais Jonathan Delaplace. Metz aussi, quand ils ouvrent le score, c'est très compliqué derrière pour l'adversaire. Donc contre Metz, forcément, le premier but aura son importance. Il faut déjà être bien costaud défensivement et après être efficace offensivement."

Trois changements dans le groupe du SM Caen :

Chaker Alhadhur (choix), Frédéric Guilbert (blessure) et Alaeddine Yahia (suspension) quittent le groupe pour permettre les retours de Damien Da Silva, de Jean Victor Makengo et d'Emmanuel Imorou. Steed Malbranque et Mouhamadou Dabo joueront avec Chaker Alhadhur en réserve.

Les 18 joueurs caennais : Rémy Vercoutre (g), Matthieu Dreyer (g) - Damien Da Silva, Syam Ben Youssef, Romain Genevois, Emmanuel Imorou, Vincent Bessat, Ismaël Diomandé, Jordan Adéoti - Julien Féret (cap), Nicolas Seube, Jean Victor Makengo, Jonathan Delaplace, Jordan Tell, Yann Karamoh, Ivan Santini, Ronny Rodelin, Pape Sané