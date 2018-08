Le SM Caen se déplace à Nantes lors de la 3e journée de Ligue 1. Les deux clubs ont été concurrents sur le marché des transferts. Si les Canaris ont fait signer Matt Miazga au nez et à la barbe des Normands, le coach du SM Caen ne parle pas de revanche. Il se dit même content de ce transfert manqué.

Fabien Mercadal, l'entraîneur du SM Caen content d'avoir manqué Matt Miazga et d'avoir obtenu Paul Baysse en défense

Caen, France

Le SM Caen espérait faire signer en juillet dernier Matt Miazga. Le club normand s'était finalement fait souffler l'international américain par le FC Nantes. Les Nantais avaient d'ailleurs chambré gentiment les Normands sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur ce chassé-croisé entre le FC Nantes et le SM Caen, le coach caennais

"Non, franchement je ne suis pas dans ce truc-là. J'ai un grand respect pour ce club, pour son ancienne histoire et pour la récente par ce que je trouve qu'ils montrent de belles choses" explique Fabien Mercadal.

"Parfois vous avez l'impression qu'il vous arrive quelque chose de mal mais derrière il vous arrive quelque chose de meilleur"

Il s'est en revanche réjoui, finalement, d'avoir manqué l'international américain et d'avoir fait signer en prêt le bordelais Paul Baysse.

"Je suis très très content mais vraiment très très content et c'est sincère que Miazga ne soit pas venu chez nous parce que ça nous a permis de faire Paul Baysse. Et je suis très heureux d'avoir Paul Baysse dans mon effectif.

Donc parfois vous avez l'impression qu'il vous arrive quelque chose de mal mais derrière il vous arrive quelque chose de meilleur. C'est le destin comme on dit et c'est la loi du marché des transferts et moi je ne rentre pas là-dedans. Il n'y a aucun souci avec Nantes."