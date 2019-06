SM Caen - Anaïs Bounouar : "Il y a un engouement pour le foot féminin en Normandie"

Caen, France

A 28 ans, Anaïs Bounouar a été choisie par le SM Caen pour diriger les équipes de la future section féminine du club de football normand. Entre les séniors, les U18 et les effectifs de l'école de foot, elle aura la charge de près de 70 joueuses au début de la saison prochaine.

Ancienne joueuse professionnelle, elle a été l'adjointe de l'entraîneur de l'ASPTT Caen (N3) Laurent Dufour avant de rejoindre le projet du SM Caen.

"Je pense qu'il cherchait une femme qui a connu le foot féminin dans la région. Et puis après, je pense que mes compétences terrain ont été prises en compte ainsi que ma personnalité de manager au niveau des féminines qui a été reconnu auprès des garçons."

Le SM Caen met en place sa section féminine au moment où la France organise la Coupe du Monde. Le football féminin bénéficie de vents porteurs en Normandie.

"Je n'ai pas les chiffres exactes mais sur la saison 2018, je crois qu'on atteint presque les 800 licenciées de plus que les saisons d'avant sur la région Normandie. Il y a un certain engouement autour du foot féminin dans la région. C'est plutôt encourageant."

Etant une création, l'équipe senior du SM Caen débutera au niveau le plus bas du championnat féminin en Régionale 2 (l'équivalent de la 4eme division) la saison prochaine sans objectif sportif contraignant.

"On s'est donné d'abord deux années pour construire le groupe sur la régionale 2. Et au fur et à mesure des matchs on verra si on peut accéder dès la première année ou s'il faudra une deuxième année pour accéder en R1."