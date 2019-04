Ligue 1 - Jessy Deminguet, "amoureux" du SM Caen

Le SM Caen se déplace à Nîmes lors de la 31eme journée de Ligue 1 ce samedi soir. Les coachs caennais Rolland Courbis et Fabien Mercadal devraient reconduire au milieu de terrain Jessy Deminguet. Le jeune lexovien pourrait se montrer indispensable comme lors de la fin de saison dernière.

Caen, France

Pour souligner sa performance à Monaco (1-0), Rolland Courbis a choisi de manier l'humour. "Là, on n'a pas besoin d'avoir un troisième coach. A deux, on a pu s'en apercevoir."

A 21 ans, Jessy Deminguet joue sa deuxième saison en Ligue 1, sa première sous contrat professionnelle avec le SM Caen , son club formateur.

"Jessy, c'est un peu mon petit frère, du coup je ne vais peut-être pas être crédible dans ce que je vais dire, s'excuse presque le latéral droit caennais Frédéric Guilbert.

C'est un jeune pétrit de qualité, il a une super mentalité. Il a l'amour du maillot. C'est très important, je pense, surtout quand le club veut émettre une identité régionale.

Quand il a fait sa chanson, il nous a dit "voilà je suis amoureux du Stade Malherbe". Ce sont des choses rares à entendre et ce sont des choses vraies. _Je sais que lui se battra jusqu'à la fin_. J'espère que les coachs et tout le monde lui feront confiance parce qu'il en est capable et qu'il est capable de s'imposer surtout."

Après avoir signé pro en juin dernier, le natif de Lisieux a suivi pour la première fois la préparation d'avant-saison. En concurrence en début de saison avec Stef Peeters au milieu de terrain, Jessy Deminguet a été frappé par la poisse au moment de se voir donné du temps de jeu en début d'année.

"Le concept de la malchance, je n'y crois pas, explique son coach Fabien Mercadal. Mais lui, il doit débuter deux ou trois fois, il a la gastro. C'est un truc de fou. Le premier qu'on a regardé le matin du match, c'est lui.

On est vraiment content pour lui parce que c'est un gamin au quotidien formidable et un très bon joueur."

Au moment de se déplacer à Nîmes, Jessy Deminguet compte autant d'apparition en Ligue 1 que sur l'ensemble de la saison passée (12).

Il pourrait finir de la même façon que la saison dernière où il s'était rendu indispensable sur les huit dernières journées, inscrivant un but spectaculaire et ô combien précieux à Metz (1-1) dans la course pour le maintien.