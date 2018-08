Caen, France

La saison passée a été la saison des premières pour le jeune Jessy Deminguet : première titularisation en Ligue 1, premier but et première passe décisive et surtout premier contrat professionnel avec le SM Caen .

_"_C'est vrai que cela a été vite surtout la première titularisation. C'en est venu au premier contrat professionnel et c'est ce que je voulais."

Son premier but a également marqué les esprits. Son ciseau lors de la 34e journée avait permis aux caennais d'arracher un nul compromis à Metz (1-1). Peut-être même le but du maintien puisque le stade Malherbe de Caen s'est sauvé en fin de saison d'un point seulement. Ce n'est pas l'avis de ce garçon discret et réservé hors des terrains.

Un premier but acrobatique et décisif à Metz

"C'est vrai qu'il est exceptionnel comme premier but et qu'il a été important. Après je ne sais pas si c'est celui du maintien. Le maintien, on l'a fait tous ensemble contre le PSG (0-0) mais _j'étais content de marquer et de ramener le point de Metz._"

Jessy Deminguet fait partie de ces quatre jeunes du centre de formation du SM Caen qui ont signé en fin de saison dernière leur premier contrat pro. Mais avec 12 apparitions dont 5 titularisations, le jeune lexovien a une longueur d'avance en terme d'expérience et de temps de jeu sur Yoël Armougom (4 apparitions en Ligue 1), Issa Marega (0) ou encore Thomas Callens (0).

Pour moi, le premier objectif c'est de jouer et d'engranger du temps de jeu

La petite alerte à son tendon gauche qui lui a fait manquer le dernier match de préparation ne l'a pas perturbé ni inquiété ("Des alertes en préparation, c'est normal. Après il faut savoir quand s'arrêter.").

Cette saison doit être celle de la confirmation voire de l'affirmation au cœur du jeu caennais même si la concurrence sera rude au milieu de terrain.

"Ça va être la première année complète avec la préparation et toute la saison qui va venir. J'ai hâte de commencer. Je vais _continuer sur les mêmes bases que la saison passée, c'est à dire de toujours donner_. Je pense qu'en travaillant beaucoup, ça va venir. Pour moi, le premier objectif c'est de jouer et d'engranger du temps de jeu."