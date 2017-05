Ligue 1 - SM Caen - Julien Féret - "Je trouve que je ne suis pas assez efficace"

Julien Féret est une pièce indispensable du SM Caen. En trois saisons, le capitaine normand n'a manqué que 4 journées de Ligue 1. Auteur de 4 buts et de 6 passes décisives l'an passé, Julien Féret connaît une saison statistiquement plus difficile (2 buts et 3 passes). Il s'explique sans détours.

Vous avez déjà battu Toulouse (1-0) cette saison. Vous vous rendez chez une équipe très efficace à domicile et qui a battu les gros du championnat (PSG et Monaco). Ils perdent peu de points et restent sur six matchs sans défaite à la maison.

Ils ont des caractéristiques aujourd'hui d'une équipe qui a réussi sa saison en Ligue 1 par différents facteurs : les coups de pieds arrêtés où ils débloquent souvent les situations, une défense pas imperméable mais presque, c'est la cinquième défense de Ligue 1. C'est un match qui pour nous est très important et qui l'est un peu moins pour eux mais ils ont des objectifs aussi. C'est sûr que ce n'est pas une partie de plaisir d'aller à Toulouse demain (samedi).

Le Stade Malherbe de Caen reste sur huit matchs sans succès et n'arrive toujours pas à se relancer alors que vous avez toujours votre destin en main.

On n'a jamais réussi à trouver cette année de la constance dans nos performances. Là, on est dans une situation où on a perdu beaucoup de matchs sur les deux derniers mois. On recherche cette victoire parce qu'elle nous ferait du bien et c'est ce qu'on s'est dit cette semaine. une victoire contre Toulouse peut nous éclaircir un peu l'horizon. Il faut déjà se mettre dans la tête déjà que c'est possible et qu'on a les arguments pour enfin décrocher cette victoire.

Cette série noire, il faut l'oublier au moment d'aborder le match à Toulouse.

C'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration sur ce qu'on vit depuis quelques semaines. C'est sûr qu'il faut essayer d'enlever toute cette partie négative pour aborder ce match parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir ou de se torturer avec ça.

Comment vous sentez-vous personnellement avant cette dernière ligne droite?

Je vais dire que je me sens physiquement plutôt bien mais mentalement c'est vrai que c'est un peu plus difficile mais ça fait partie du quotidien d'un joueur sur une saison comme ça qui est difficile mais je me sens d'attaque pour ces trois derniers matchs.

Quand on est au cœur du jeu, que l'on est capitaine lors d'une saison difficile, les critiques vous tombent forcément dessus. Comment le vivez-vous? Est-ce que cela vous revient à l'oreille?

Non. Je suis assez imperméable à tout ça parce que j'y fais peu attention. Par contre je respecte l'avis des gens mais dans mon quotidien ça ne me revient pas aux oreilles. On ne me le dit pas, on ne me le rapporte pas. Je ne le lis pas. Par contre il peut y avoir des gens qui viennent me parler mais qui généralement ne me le disent pas. Alors après, peut-être qu'ils le pensent mais ils n'osent pas me le dire ou ils ne veulent pas me le dire. Je n'ai pas eu écho de tout ça. Je m'en rends compte, je suis capable aujourd'hui de savoir me situer dans mon niveau, dans mes performances... il n'y a pas de soucis.

Et quel est votre regard, justement quand vous comparez votre saison à celle de l'an passé?

Je trouve que je ne suis pas assez efficace. Je pense que mon activité est assez semblable à ce que j'ai fait ces dernières années mais c'est sûr qu'il me manque beaucoup d'efficacité.

Cela a peut-être aussi un lien avec votre positionnement cette année. Vous jouez un peu plus bas?

Oui forcément parce que depuis longtemps j'ai eu l'habitude d'être plus haut sur le terrain et d'avoir cette mentalité et cette envie d'être décisif, de marquer des buts ou de faire des passes qui font mal à l'adversaire. Aujourd'hui le fait d'être moins haut me permet forcément moins de le faire. Je ne suis pas un vrai milieu défensif. je suis plus offensif mais je pense que mon activité est quand même assez importante même si ce qui me plaît le plus c'est d'être décisif et aujourd'hui c'est ce qui me manque un peu.

Vous pensez que votre activité est aussi importante mais qu'elle se voit moins?

Forcément, ils s'attendent à des choses que je ne peux pas forcément faire en étant moins haut mais ça fait partie de notre système, de notre façon d'évoluer aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité. Il faut essayer de faire mieux.

Est ce que votre activité n'est pas trop importante en raison du bloc de Caen qui est sans doute souvent trop étiré cette saison? Avez-vous parfois l'impression de vous épuisez dans des tâches plus que la saison dernière?

Disons que le fait de jouer dans cette manière, peut-être plus bas peut-être plus reculé, m'oblige à avoir une activité qui n'est pas forcément la mienne au départ. Si on prend l'exemple à côté de moi de Jonathan Delaplace, s'il jouait dans une autre équipe il aurait la même activité. Mais on ne lui demanderait pas autre chose. aujourd'hui on va dire que j'évolue dans un autre fonctionnement et que forcément ça change un peu la manière de jouer.