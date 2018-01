Le SM Caen reçoit Lille ce samedi soir (20h) pour la reprise du championnat de Ligue 1. Pour ce premier match de la phase aller, l'entraîneur caennais Patrice Garande récupère ses milieux Youssef Aït Bennasser et Jonathan Delaplace, absents en Coupe de France.

Caen, France

Cette semaine, Patrice Garande a eu l'ensemble de son effectif à disposition. C'est parmi l'ensemble de ses 27 joueurs de champs et ses trois gardiens que l'entraîneur du SM Caen a pu composer le groupe retenu pour affronter Lille ce samedi.

Retour de Youssef Aït Bennasser et de Jonathan Delaplace

Absents en Coupe contre Hazebrouck (2-0) en raison d'un coup au pied et d'une douleur au mollet, les milieux de terrain Youssef Aït Bennasser et Jonathan Delaplace font leur retour parmi les 18.

Les milieux offensifs Vincent Bessat et Hervé Bazile qui avaient joué une opposition avec la réserve la semaine passée ainsi que le Gardien Brice Samba et le défenseur Romain Genevois sont également convoqués.

Six changements dans le groupe qui s'est qualifié contre Hazebrouck

Ces choix et ces retours se font au détriment des milieux de terrain Jordan Leborgne, Durel Avounou, Valentin Voisin et Jessy Deminguet ainsi que de l'attaquant Jeff Louis et du gardien Matthieu Dreyer.

Une partie d'entre-eux joueront avec l'équipe réserve ce dimanche à Pacy-Menilles (N3).

La jeune recrue finlandaise de 18 ans Timo Stavitski en séance de dédicaces improvisée © Radio France - Olivier Duc

Pas de première pour Stavinski

Timo Stavinski n'a pas non plus été retenu. Arrivé la semaine passée d'un championnat finlandais qui s'est achevé fin octobre, la recrue caennaise poursuit son intégration dans son nouveau club.

"Il m'a plutôt fait une bonne impression, explique Patrice Garande. Après, il ne parle pas un mot de français. C'est un petit peu compliqué pour lui. _Ses qualités ne sont pas difficiles à voir. Ça va vite, c'est relativement puissant, ça prend la profondeur_. Après il a 18 ans, il n'a pas nos principes de jeu. Il faut aussi tenir compte de ça. Il faut essayer de mettre le joueur dans les meilleures conditions possibles."

Le Groupe Caennais : Rémy Vercoutre (g), Brice Samba (g) - Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Damien Da Silva, alexander Djiku, Adama Mbengue, Yoël Armougom - Baïssama Sankoh, Jonathan Delaplace, Youssef Aït Bennasser, Julien Féret (Cap), Vincent Bessat, Jan Repas - Ivan Santini, Ronny Rodelin, Hervé Bazile, Christian Kouakou