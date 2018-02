Caen, France

Tout sourire, Enzo Crivelli n'a pas caché son plaisir d'arriver au SM Caen en provenance d'Angers. Le natif de Rouen, recruté cet été pour quatre ans par les Angevins ne sera resté que six mois sur les bords de la Maine. Il y aura joué 15 matchs et inscrit un but en Ligue 1.

"Je suis venu ici pour me relancer et prouver ma saison dernière _(Il avait marqué 10 buts en championnat avec Bastia). _J'ai fais six mois pas très correct. Je vais dire que c'est moi. Je n'ai pas été bon. Il n'y a rien à dire sur Angers. J'ai passé six bons premiers mois avec des joueurs de qualité et des fois voilà on n'est pas comme on le souhaite. Cela fait un moment que je n'avais pas touché le ballon. Avec Angers, je faisais des footing. J'ai commencé à retoucher le ballon ici. cela m'a fait du bien. J'espère être prêt pour ce week-end.

Le profil n'est pas exactement celui esquissé avant l'ouverture du Mercato par le coach caennais Patrice Garande et semble proche de celui d'Ivan Santini. C'est un faux problème pour Xavier Gravelaine, le directeur général du club. "Le mercato d'hiver est ce qu'il est. _Il y a des opportunités qui ne sont pas là au début_. Il y a des options et pour nous l'option d'Enzo est très valable sur le plan sportif."

_"Si on a pris Enzo c'est forcément pour l'associer avec Ivan Santini,poursuit Patrice Garande. On a eu très très peu de temps. on a beaucoup travaillé sur l'animation offensive, devant le but. Ce qu'il faut trouver le plus rapidement possible c'est la complémentarité sur le terrain pour les deux joueurs._ _Quand on joue avec deux avant-centres axiaux comme ça, il ne faut pas qu'ils fassent les appels au même endroit, au même moment._"

L'entraîneur caennais réfute l'idée que les deux joueurs soient identiques. "Enzo Crivelli, ce n'est pas Ivan Santini. _Enzo, c'est un garçon qui est puissant, qui prend aussi la profondeur, qui va tourner autour d'Ivan_. Après on sait que devant on a deux combattants, deux guerriers qui sont aussi capable de marquer des buts sur les centres donc il faudra mettre une animation en place comme cela."