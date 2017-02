Ligue 1 - SM Caen- Nancy : "Garder le cap dans la tempête"

Le stade Malherbe de Caen remet son calendrier à jour en recevant Nancy en match en retard de la 21e journée de Ligue 1. Les deux formations, battues lors des trois dernières journées et séparées de deux points, jouent gros ce mardi soir dans la course au maintien.

Reporté en raison du gel de la pelouse du stade d'Ornano, le match en retard de la 21e journée s'est transformé en duel entre mal-classés. Nancy, 12e au moment du report, est désormais 17e après quatre défaites en cinq journées et deux éliminations en Coupe.

Le Stade Malherbe de Caen, 18e et barragiste, n'a pris qu'un pt de plus que les Lorrains sur la même période mais en ayant joué en plus (déjà) un match en retard à Nantes.

Pour cette rencontre jouée 72h après la 26e journée et conclut par une défaite face à Lille pour Caen (0-1) et à Angers pour Nancy (0-1), le coach caennais doit composer avec trois absents.

Les milieux Yann Karamoh, Hervé Bazile et Jean-Victor Makengo, blessés lors du match face à Lille, laisseront leur place dans un groupe de 19 joueurs. "Je prends tous les joueurs valides plus un jeune du centre", a expliqué Patrice Garande.

Le Défenseur Chaker Alhadhur qui n'a plus joué avec les pros depuis 13 mois fait sa 2e apparition dans le groupe cette année. Jordan Leborgne, en difficulté face à Bordeaux (0-4) dans un rôle de latéral droit, est également rappelé ainsi que le défenseur central Romain Genevois. Quand au jeune du centre de formation, il s'agit de l'attaquant de 20 ans Exauce Ngassaki.

Avec trois défaites sur les trois dernières journées dont deux à domicile et sept buts encaissés sans en marquer un seul, le stade Malherbe de Caen va jouer son match en retard face à Nancy dans un contexte sportif difficile.

"On n'a pas trop eu de période où on a été inefficace, relève Patrice garande. Après, c'est à chacun de faire un petit peu plus et surtout de ne pas perdre confiance. L'autre problème, c'est surtout de ne pas tomber dans une espèce de léthargie qui va faire qu'on ne va rien tenter. Il faut rester concentrer sur l'essentiel, a insisté le coach caennais et l'essentiel c'est le terrain."

C'est le club, l'équipe, les supporters - j'englobe tout le monde, insiste le gardien caennais Rémy vercoutre - c'est l'équipe qui aura le plus de fraîcheur mentale qui gardera le mieux le cap, qui s'en sortira et on est 4-5 équipes dans cette situation. Il ne faut pas perdre notre maîtrise, il faut garder le cap dans la tempête."

Dans un communiqué, les supporters du MNK ont appelé à la mobilisation et au soutien pour ce match de mardi soir face à Nancy.

Le groupe caennais : Rémy Vercoutre (g), Matthieu Dreyer (G) - Alaeddine Yahia, Syam Ben Youssef, Damien Da Silva, Jordan Adéoti, Romain Genevois, Fréderic Guilbert, Vincent Bessat, Chaker Alhadhur - Julien Féret, Steed Malbranque, Nicolas Seube, Jonathan Delaplace, Jordan Leborgne - Ivan Santini, Ronny Rodelin, Jeff Louis, Exaucé Ngassaki.