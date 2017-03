Ligue 1 - SM Caen - "On ne peut pas faire un match moyen et battre Nice"

Le SM Caen ouvre la 29e journée de Ligue 1 en se déplaçant ce vendredi soir à Nice (19h). Les hommes de Patrice Garande sont les seuls avec Monaco à avoir battu les Azuréens cette saison en Ligue 1. Confronté à de nombreuses absences en milieu de terrain, le SM Caen aura peu de marge pour son banc.

Battu à domicile face à Angers (2-3), le Stade Malherbe de Caen, 14e, n'a pas pu prendre le large avec la zone des relégables avant de s'attaquer à son déplacement à Nice puis à la réception de Monaco (le 19).

Il faut donc à nouveau aller chercher des points face à une grosse pointure du championnat, ce qui leur a assez bien réussi depuis le début de saison (Victoire à St Etienne (1-0), face à Nice (1-0) Toulouse (1-0) et Lyon (3-2), nul à Bordeaux) à l'exception du PSG (0-6) et d'un match retour compliqué face à Bordeaux (0-4).

"Si on prend l'équipe de Nice et l'équipe de Caen et qu'on les met côte à côte, il n'y a pas photo."

"Ce n'est pas qu'il n'y a rien à perdre. au départ, ces équipes-là sont plus fortes que nous, explique Patrice Garande, l'entraîneur du SM Caen. Consciemment ou inconsciemment les joueurs sont libérés parce qu'ils savent qu'en face c'est plus fort. S'il n'y a pas victoire, c'est presque normal."

"Après ce qui change, c'est toujours pareil, c'est à quel moment on joue les matchs dans la saison. Après, si on prend l'équipe de Nice et l'équipe de Caen et qu'on les met côte à côte , il n'y a pas photo. Quelque part, ce ne sont pas les matchs les plus durs à préparer et pour les joueurs les plus durs à jouer."

"Faire une équipe, ce n'est pas ce qui est le plus difficile, c'est de composer un groupe et d'avoir un banc de touche qui permettent de répondre à toutes les possibilités."

L'hécatombe chez les milieux axiaux du SM Caen (Delaplace, Makengo, Malbranque et retour de Seube) va obliger les caennais à effectuer des ajustements et réduire les possibilités de coaching en cas de nouveau coup dur. Jordan Adéoti pourrait hériter du poste de numéro 6 et céder sa place en défense centrale à Syam Ben Youssef. "Faire une équipe, ce n'est pas ce qui est le plus difficile c'est de composer un groupe et d'avoir un banc de touche qui permettent de répondre à toute les possibilités."

"Pour faire un résultat, il faut qu'on soit à notre meilleur niveau."

Pour affronter Nice, il faudra à nouveau densifier le jeu au milieu et s'approcher du match parfait. "Quand on joue des équipes comme ça, pour faire un résultat, souligne Patrice Garande, il faut qu'on soit à notre meilleur niveau. On ne peut pas faire un match moyen et battre Nice."

Le Groupe Caennais

Un seul changement dans les 18 joueurs retenus par Patrice Garande : Jonathan Delaplace, sorti sur blessure, ne reviendra qu'à partir du 27 mars. Pour remplacer le milieu de terrain caennais, Patrice Garande a appelé le latéral gauche Emmanuel Imorou. En revanche, Nicolas Seube qui s'est entraîné seul cette semaine après une béquille sera bien du voyage à Nice.

Les 18 : Vercoutre (G), Dreyer (G) - Frédéric Guilbert, Alaeddine Yahia, Syam Ben Youssef, Jordan Adéoti, Damien Da Silva, Romain Genevois, Vincent Bessat, Emmanuel Imorou - Jordan Leborgne, Nicolas Seube, Julien Féret - Exaucé Ngassaki, Ronny Rodelin, Yann Karamoh, Jeff Louis, Ivan Santini.