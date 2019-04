Ligue 1 - Le SM Caen défend sa fragile place de barragiste à Nîmes

Caen, France

Le SM Caen se déplace pour la deuxième fois de suite lors de la 31eme journée de Ligue 1. Après leur succès à Monaco (1-0), les footballeurs caennais vont tenter d'enchaîner un deuxième succès de rang en championnat ce samedi à Nîmes, ce qu'ils n'ont plus fait depuis septembre 2017 (Victoire contre Amiens puis à Rennes).

On prend volontiers les vitamines que nous ont donné la victoire. Fabien Mercadal

Présents côte à côte sur l'estrade pour la conférence d'avant-match, les deux entraîneurs du SM Caen se sont montrés prudents. D'abord dans la prise de parole de Fabien Mercadal sur la position de barragiste :

"On prendra la main quand on pourra enchaîner les bonnes performances. L'équipe qui enchaînera prendra la main. Là on est passé devant mais on n'a pas pris la main. Ce n'est pas le plus dur de confirmer mais cela fait partie des difficultés. Malgré tout on prend volontiers les vitamines que nous ont donné la victoire. On est mieux en ayant gagné à Monaco pour affronter Nîmes que d'avoir éventuellement perdu à Monaco. C'est tout."

Ensuite par la réponse de Rolland Courbis sur les bienfaits d'une victoire à Monaco qui n'efface qu'une partie des bosses sur le moral de leurs joueurs :

"Quand je vois la différence- et on l'a constaté dans la traditionnelle séance vidéo - sur les 23 bonnes premières minutes que nous faisons à Monaco et dès que nous marquons - même si Monaco a réalisé aussi qu'ils étaient en danger - nous avons été nettement moins bons."

Incertitude autour de Aly Ndom

Côté effectif, le défenseur Romain Genevois a repris l'entraînement collectif cette semaine et le milieu de terrain Prince Oniangué, malade la semaine passée, devrait revenir dans le groupe caennais.

La présence d'Aly Ndom est incertaine. Le milieu de terrain, revenu la semaine passée après deux mois et demi d'absence, avait été remplacé à la mi-temps face à Monaco.

Le staff prendra sa décision ce vendredi juste avant de prendre la direction de Nîmes. Le gardien Erwin Zélazny, absent en raison d'un deuil, devrait être de retour ce vendredi.