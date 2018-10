Caen, France

Le Gardien du SM Caen Brice Samba retrouve ce dimanche l'Olympique de Marseille, un club dans lequel il a évolué pendant près de quatre ans de 2013 à 2017.

Brice Samba avait été recruté par le club phocéen pendant le mercato d'hiver 2012 ,à sa sortie du centre de formation du Havre, pour être la doublure de Steve Mandanda. Il n'avait pas réussi à s'y imposer, ne jouant qu'un seul match de Ligue 1 et deux de Ligue 2 en prêt à Nancy.

"Comme face au PSG et comme face à Lyon ce sera un match très difficile. Après ce sera à nous d'être à la hauteur, on verra ce que le coach va nous préparer pour ce déplacement si difficile. Après pour ma part, oui, cela me fera plaisir de fouler cette pelouse. J'y ai passé cinq ans. j'ai grandi là-bas. Je suis devenu un homme grâce à l'Olympique de Marseille parce que j'y suis parti à l'âge de 18 ans.

C'est un match particulier pour moi mais après vous savez, sur le terrain, on ne pense pas à tout ça."

Il reviendra ce dimanche dans le rôle de gardien numéro un qu'il étrenne depuis le début de saison. Brice Samba se déplacera avec une bonne performance dans les gants face à Amiens (1-0) et deux arrêts décisifs pour préserver le score.

"C'est une chose que j'avais dit avant de partir de Marseille. Cela me tenait à cœur d'être numéro Un quelque part. C'est chose faite. J'espère pouvoir continuer comme cela pendant longtemps mais vous savez, c'est anecdotique tout cela. Le plus important c'est l'équipe. On espère faire un bon résultat là-bas."