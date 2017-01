Ligue 1 - SM Caen - Patrice Garande contre le mercato d'hiver

L'entraîneur du stade Malherbe de caen a fait un bref point sur le mercato d'hiver du club normand (prêt de Nkololo à Laval). Patrice Garande n'a pas caché qu'il appréciait peu cette période de transfert à mi-saison qui favorise les clubs les mieux dotés.

Interrogé sur le mercato d'hiver jusqu'à présent calme du Stade Malherbe de Caen en conférence de presse, Patrice Garande a exprimé tout le bien qu'il pensait de cette période des transferts qui se prolonge jusqu'au 31 janvier cette année.

"Je souhaiterais qu'il n'y en ait plus du tout. (..) Et puis si on s'est trompé l'été, on assume et on se trompe toute l'année."

"Très honnêtement, je suis contre ce mercato, a affirmé l'entraîneur caennais. Ça veut dire que les riches peuvent changer les choses quand ça ne va pas et pour ceux qui ont moins d'argent comme nous, c'est un petit peu plus compliqué."

