Ligue 1 : Le SM Caen affronte le PSG et le poids des statistiques

Le SM Caen reçoit le PSG en ouverture de la 27eme journée de Ligue 1 ce samedi à 17h. Les statistiques des parisiens et le bilan des confrontations entre les deux équipes ont de quoi effrayer les supporters du club de football normand.

Caen, France

Les chiffres sont cruels et laissent peu d'espoir aux joueurs du SM Caen au moment d'affronter le PSG ce samedi à 17h au Stade d'Ornano.

Même si depuis son retour en Ligue 1, à l'exception de 2015-2016, le club de football normand a toujours réussi à grappiller un nul par saison face au club de la capitale, les statistiques penchent lourdement en faveur du PSG.

Le PSG a le pied lourd une fois sur deux face à Caen

C'est la dixième fois que Caennais et Parisiens s'affrontent depuis le retour des Normands en Ligue 1. Cinq fois, le SM Caen a encaissé au moins trois buts dont deux fois 6-0 : une fois au Parc des Princes (avril 2016) et l'autre à d'Ornano (septembre 2016).

Mais le SM Caen a également pu obtenir le nul trois fois ses quatre dernières saisons... mais à chaque fois à Paris.

Paris ne laisse que des miettes en Ligue 1

Douloureux effet miroir, les footballeurs caennais n'ont gagné que trois matchs en 26 journées quand Paris n'a laissé échappé que trois fois la victoire en 25 matchs de Ligue 1.

Le PSG tourne à plus de trois buts en moyenne par rencontre avec une pointe à neuf face à Guingamp (9-0). Douzième défense de Ligue 1, le SM Caen va devoir défendre son goal-average (-13) plus avantageux que ces adversaires directs : Dijon (-19), Amiens (-20) et Guingamp (-32).

... mais le SM Caen a obtenu deux maintiens grâce au PSG

Personne n'a oublié le nul obtenu au Parc des Princes en 2017 (1-1) ou celui de l'an dernier à d'Ornano (0-0) assurant à chaque fois le maintien du SM Caen lors de la dernière journée. A chaque fois, les footballeurs caennais avaient bénéficié de l'absence d'enjeu pour le club de la capitale, ce qui ne sera pas le cas ce samedi après-midi.

Le rendez-vous face à Manchester en tête?

Paris se déplace sans Edinson Cavani insuffisamment remis et avec dans la tête son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester United (ce mercredi).

Le SM Caen a perdu son défenseur Alexander Djiku, suspendu mais retrouvera son milieu Ismaël Dimomandé, son latéral gauche Yoël Armougom et son attaquant Enzo Crivelli.

Le groupe du SM Caen : Erwin Zelazny, Thomas Callens, Brice Samba - Frédéric Guilbert, Jonathan Gradit, Younn Zahary, Yoël Armougom, Adama Mbengue - Jessy Deminguet, Fayçal Fajr, Saïf-Eddine Khaoui, Ismaël Diomandé, Prince Oniangué - Claudio Beauvue, Casimir Ninga, Malik Tchokounté, enzo Crivelli, Evens Joseph, Yacine Bammou.

Suivez la rencontre sur France Bleu