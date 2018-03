Caen, France

On jouait la 72e minute à Lyon quand Ronny Rodelin a stoppé sa course et a demandé à sortir. L'attaquant réunionnais a senti que son corps l'avait lâché, ce qui est rare. C'était son 100e match de Ligue 1 sous le maillot caennais. Depuis son arrivée il y a trois saison maintenant, l'attaquant caennais n'a manqué que cinq journées de championnat.

Entre les adducteurs, les chocs, les déchirures musculaires ou les virus, Ronny Rodelin est le seizième joueur du SM Caen à passer par la case infirmerie cette saison parmi les joueurs qui ont été alignés au moins une fois avec les pros.

La liste est longue : Adama Mbengue, Ismaël Diomandé, Damien Da Silva, Alexander Djiku, Romain Genevois, Baïssama Sankoh, Stef Peeters, Youssef Aït Bennasser, Vincent Bessat, Jan Repas, Hervé Bazile, Christian Kouakou, Ivan Santini, Julien Féret, Jordan Nkololo et donc Ronny Rodelin.

Si l'on observe le onze de départ caennais aligné à Lyon, seuls trois joueurs n'ont pas été confrontés à des forfaits liés à un pépin physique cette saison en championnat (Rémy Vercoutre, Frédéric Guibert et Enzo Crivelli arrivé en janvier).

Pourtant, physiquement, les caennais ont montré qu'ils ont du coffre cette saison en inscrivant 41% de leurs buts en fin de rencontre.