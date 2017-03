Ligue 1 - SM Caen - "Sortir Monaco de son confort"

Ce dimanche à 15 heures, le Stade Malherbe de Caen reçoit le leader du championnat, l'AS Monaco, tout juste qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une semaine après un nul encourageant (2-2) à Nice, les hommes de Patrice Garande affronte un nouveau col hors catégorie de L1.

Sur le papier, c'est sûr, il n'y a pas photo. D'un côté, l'AS Monaco, solide leader du championnat depuis 2 mois, meilleure attaque d'Europe (84 buts inscrits en 29 matchs de L1, soit près de 3 buts par rencontre), un club tout juste qualifié en quarts de finale de la Ligue des Champions mercredi dernier face à Manchester City et qui reste sur une série de 11 matchs sans défaite en championnat. De l'autre, le Stade Malherbe de Caen, 16e, qui reste sur un nul encourageant à Nice lors de la dernière journée (2-2) mais toujours en quête de points pour assurer son maintien parmi l'élite, à 9 journées de la fin. Bref, les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie.

"Au-delà du résultat, on doit faire une grosse performance. On sait qu'on joue la meilleure équipe de France, une des meilleures d'Europe actuellement. Monaco, c'est phénoménal sur le plan offensif et il n'y a pas beaucoup de faiblesses", explique Patrice Garande, l'entraîneur malherbiste. Pour le technicien normand, il va falloir sortir un match de la trempe de ce que les Caennais ont pu faire face à Lyon (3-2, le 15 janvier dernier) et face à Nice (2-2, le 10 mars). "Avec un petit brin de réussite et l'efficacité", ajoute-t-il. "En tous les cas, ce match on l'a préparé pour le gagner, sortir Monaco de son confort et imprimer un rythme", note Patrice Garande.

"Il ne faut pas trop s'occuper de ce que fait Monaco. On connaît leurs qualités. Le plus important, c'est de nous focaliser sur notre jeu, être sérieux de la première à la dernière minute, s'appliquer au maximum et imposer quelque chose à cette équipe monégasque pour la mettre en difficulté" - Ronny Rodelin

Monaco, le bonheur vient des ailes

Une chose est sûre, Caen devra être solide face au leader monégasque. "Dans les couloirs, ils sont très impressionnants. Il y a aussi leurs courses à répétition. Par rapport au bloc, il faudra être compact et imposer une certaine agressivité pour les pousser à la faute et profiter des espaces", explique Ronny Rodelin. "On sait que la force de Monaco est là. Mais au milieu aussi, c'est très solide", ajoute Patrice Garande.

P. Garande : "Etre au niveau de ce qu'on a fait face à Lyon et Nice"

"L'avion de chasse" M'Bappé

Même si Monaco débarque en Normandie sans sa gâchette de choc, le Colombien Falcao (16 buts en championnat), les hommes de Leonardo Jardim ont de la ressource. A commencer par la pépite du Rocher, Kylian M'Bappé, 18 ans et tout juste appelé pour la première fois en équipe de France. "C'est un avion de chasse", précise Patrice Garande. "J'ai regardé le match mercredi dernier, ça allait tellement vite que je me suis dit : "le match est en accéléré", sourit le coach normand. "A tous les âges, il était au-dessus. Un garçon qui fait preuve de maturité, la façon dont il gère ses émotions, ses interviews... C'est déjà un monstre".

Ce match, ce sera également l'occasion de revoir un pur produit de la maison Malherbe : Thomas Lemar. L'an dernier, il avait inscrit un superbe coup france contre son club formateur. Là encore, Patrice Garande n'est pas étonné. "De le voir à ce niveau, c'est tout sauf une surprise. Que ce soit lui ou M'Bappé, ce sont des garçons qui vont s'imposer en équipe de France, qui deviendront indispensables", faisant un parallèle avec N'Golo Kanté. "Des phénomènes, des mecs bosseurs".

R. Rodelin : "Imposer une certaine agressivité pour les pousser à la faute"

Le groupe caennais

Patrice Garande a décidé d'aligner le même groupe que face à Nice, à l'exception du milieu de terrain Jean-Victor Makengo qui remplace l'attaquant Exaucé Ngassaki. Après 3 semaines d'absence, l'entraîneur caennais l'a jugé "apte" à faire son retour. Côté infirmerie, Hervé Bazile reprend la semaine prochaine. Jonathan Delaplace devrait faire sa réapparition dans deux semaines. Quant à Steed Malbranque, touché lors du match contre Nancy il y a un mois, il est toujours indisponible.

Les 18 : Vercoutre (G), Dreyer (G) - Frédéric Guilbert, Alaeddine Yahia, Syam Ben Youssef, Jordan Adéoti, Damien Da Silva, Romain Genevois, Vincent Bessat, Emmanuel Imorou - Jordan Leborgne, Nicolas Seube, Julien Féret, Jean-Victor Makengo - Ronny Rodelin, Yann Karamoh, Jeff Louis, Ivan Santini.

Caen-Monaco, 30e journée de Ligue 1. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin. Avant-match dès 14 heures, en direct du stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi à 15 heures.