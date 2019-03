SM Caen - Romain Genevois : retour d'expérience

Caen, France

En arrivant de Nice à Caen il y a trois ans, Romain Genevois avait dû dépanner sur le côté droit pour ses premiers matchs en rouge et bleu.

Et c'est de nouveau à ce poste que le défenseur central haïtien a fait son retour, cinq mois après sa grave blessure à St Etienne (1-2).

"C'est vrai (sourire). Fred (Guilbert) était suspendu. Après, honnêtement, vu la situation, je ne me suis pas posé la question. Il n'y avait pas de déception dans le sens où j'aurais préféré jouer dans l'axe.

C'était juste sur le plan des efforts. Parce qu'effectivement, après cinq mois et demi... déjà quand on rate cinq jours, le rythme on le perd vite.

_Il y avait plus de chance que j'avale la trompette à ce poste là (rire) mais ça n'a pas été le cas._"

Le 22 septembre dernier, Romain Genevois a été victime d'une rupture totale du tendon d’Achille. Opéré dans la foulée, le défenseur du SM Caen a dû se montrer patient malgré une convalescence qui s'est passée mieux que prévue.

"Il y avait un protocole défini à peu près à quatre mois et demi. J'ai pu reprendre les entraînements avec un peu d'avance. Il y avait peut-être une petite chance que je revienne un peu avant, contre Toulouse (1-1).

Le préparateur physique trouvait que c'était un peu juste. J'ai continué à travailler en interne sur le plan physique. Cela a montré que ce n'était pas plus mal."

A dix journées de la fin, Romain Genevois espère apporter son expérience de la lutte pour le maintien.

"Tout ce que je peux apporter, c'est effectivement ça. Peut importe la situation, les matchs, je n'ai pas peur de les jouer. C'est ce que je vais essayer d'apporter. Même si je ne suis pas sur le terrain, en tout cas le fait d'être dans le groupe, par ma présence, par mon expérience... _si je peux apporter tout cela à l'équipe, je le ferais._"

A 31 ans, Romain Genevois espère également cumuler les matchs et se montrer. Son contrat avec le SM Caen prend fin en juin prochain.