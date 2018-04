Caen, France

Le SM Caen a dû franchir quatre tours pour obtenir le droit de jouer pour une place en Finale de la Coupe de France. Le club normand est passé parfois par la (très) petite porte sur un détail, un fait de jeu ou un exploit individuel. Petits rappels avec quatre actions qui ont rendu possible le parcours du SM Caen

Le tacle à l'arraché de Fred Guilbert

Pour leur entrée en lice, les footballeurs caennais ont hérité d'un déplacement chez les amateurs d'Hazebrouck (R1) en janvier. Malgré l'ouverture du score par Ronny Rodelin (27e), il faudra toute l'énergie de Frédéric Guilbert pour tacler hors de ses buts l'égalisation toute faîte des Nordistes. Sans le geste exceptionnel du défenseur caennais, Hazebrouck revenait au score avant la mi-temps. C'est finalement le SM Caen qui doublera la mise par Yoël Armougom à neuf minutes de la fin (2-0).

Le coup de tête de Romain Genevois

Malmené par les amateurs catalans de Canet-en-Roussillon, l'équipe fortement remaniée du SM Caen concède le premier but dès la 13e minute de jeu et tangue fortement. C'est un coup-franc de Stef Peeters déposé sur la tête de Romain Genevois qui va remettre les Caennais dans le match (29e). Le score ne bougera plus jusqu'à une séance de tirs au but remportée par les pros normands (1-1 / 4 t.a.b à 3)

Brice Samba a la main chaude

A Metz, en 8e de finale, le SM Caen se dirige vers une qualification sereine avant l'expulsion d'Hervé Bazile et l'égalisation dans la foulée des Lorrains (85e). Menés à dix contre onze à six minutes de la fin des prolongations, les footballeurs caennais égalisent miraculeusement par Ismaël Diomandé qui récupère un ballon sauvé de la sortie de but par Enzo Crivelli (2-2). Lors de la séance des tirs aux buts, le messin Quentin Beunardeau stoppe trois penaltys mais son homologue caennais Brice Samba en sort un de plus avec l'aide de la panenka manquée de Farid Boulaya. Caen composte son billet pour les quarts de finales de l'épreuve pour la première fois depuis 20 ans (2-2 /3 t.a.b à 2).

Ismaël Diomandé délivre (encore) les siens

Pour la première fois dans cette épopée, le SM Caen joue à la maison face à des Lyonnais favoris sur le papier. Dans un match fermé, il faut un nouveau coup de patte de Stef Peeters pour trouver la tête d'Ismaël Diomandé dans le dernier quart d'heure. Un but qui suffit aux caennais malgré la réaction tardive des Lyonnais (1-0). Une nouvelle fois l'international ivoirien se montre décisif. Un joli pied de nez pour celui qui avait été beaucoup moqué sur les réseaux sociaux après avoir été oublié par le bus caennais à Strasbourg.