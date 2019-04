Ligue 1 - Thomas Callens : d'un square de Lorient au but du SM Caen

Thomas Callens est l'un des huit jeunes du centre de formation à avoir signé professionnel. Son contrat paraphé en juin dernier lui laisse un an pour s'aguerrir, faire ses preuves et décrocher deux années supplémentaires. La tâche est d'autant plus ardue qu'il est le troisième gardien du SM Caen.

Caen, France

Thomas Callens est le troisième gardien du SM Caen .

Il y a neuf mois, le natif de Brest a signé son premier contrat professionnel. Il lui reste désormais un peu mois de deux mois pour confirmer sa capacité à jouer au haut-niveau et décrocher deux années supplémentaires. Thomas Callens gère calmement cette pression.

"Comme on le dit, des fois, ce n'est pas le plus dur de signer le contrat pro, c'est de re-signer derrière la prolongation (sourire). Surtout quand on signe un an et que l'on sait que l'on ne jouera pas beaucoup dans l'effectif pro.

Après, j'ai envie de dire que l'année dernière était dure aussi parce que j'étais en contrat stagiaire pro et je devais aller décrocher mon premier contrat. Je ne sais pas s'il y a une année plus dure que l'autre mais j'ai la mentalité de toujours travailler pour aller chercher mon objectif. Il n'y a pas de soucis là-dessus."

C'est par hasard que Thomas Callens a choisi d'être gardien de but.

_"C'était vers mes sept ans, à Lorient,se remémore le gardien de but Caennais. Je jouais au ballon dans un parc à Lorient avec mes parents. Et puis un entraîneur est passé. Ils avaient besoin d'un gardien pour la fin de saison dans un petit club du coin. Il m'a observé arrêter les ballons. Du coup on a accepté et c'est comme ça que cela a commencé en fait. Je suis resté gardien et j'y ai trouvé goût."_

Troisième gardien du SM Caen, il n'a pas encore eu le plaisir de goûter à la Ligue 1. Le jeune joueur de 20 ans doit se contenter d'apparition en championnat de National III.

Le poste de gardien ne lui laisse que peu d'espace pour s'exprimer sur le terrain derrière le titulaire Brice Samba (29 matchs de Ligue 1 cette saison) et sa doublure Erwin Zélazny (cantonné aux Coupes soit cinq rencontres).

Cela ne l'a pas empêché de jouer un match de préparation avec les pros et d'effleurer la Ligue 1 en étant appelé en tant que dix-neuvième joueur dans le groupe pro caennais.

"Cela permet de vivre avec le groupe, de prendre de l'expérience et savoir comment se déroule une journée-type de match ou une mise au vert.

Cela me permet aussi de faire les échauffements d'avant-match, de vivre avec le groupe dans le vestiaire avant, pendant et après le match."

Il n'est pas rare non plus de voir Thomas Callens faire du "rab" aux entraînements et essuyer les frappes des attaquants en séances supplémentaires.

"Chaque chose n'est que du plus pour moi. Je dis toujours oui à tous les exercices de finition qu'il peut y avoir après l'entraînement. Cela me fait progresser. C'est du plus."