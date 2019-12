Ligue 1 - Incroyable soirée des Girondins de Bordeaux face à Nîmes (6-0)

L'interruption de plus de 20 minutes suite à l'entrée sur la pelouse d'un groupe de supporters n'a pas empêché les Girondins de Bordeaux de signer une incroyable victoire-fleuve face à Nîmes (6-0).

Bordeaux, France

Drôle de soirée au Matmut Atlantique. Pour cette 16ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux recevaient Nîmes dans un stade bien vide. Mais les Ultras du Virage Sud eux étaient bien là et sont parvenus à entrer sur la pelouse, bien décidés à déployer une banderole contre la direction du club. L'arbitre a interrompu le match plus de 20 minutes. Pas de quoi déconcentrer les Girondins et surtout pas Maja, triple buteur (6-0).

11 minutes et plus rien

La rencontre avait débuté depuis un peu plus de 10 minutes quand l'arbitre M.Turpin a sifflé pour arrêter le jeu. Un petit groupe de supporters venait de faire irruption sur la pelouse, derrière le corner girondin. Bien qu'ils soient restés derrière la ligne, l'arbitre n'a pris aucun risque et a renvoyé tout le monde au vestiaire. Benoît Costil, suivi de quelques coéquipiers, a échangé de longues minutes avec les Ultras avant de quitter lui aussi le terrain. Le match a été interrompu plus de 20 minutes.

Plus tôt dans la journée, les Ultras avaient sous-entendu qu'ils mèneraient une action de ce genre s'ils ne pouvaient pas déployer librement leurs banderoles hostiles à la direction du club. Ils ont finalement pu les accrocher et le match a repris, sous les "Longuépée Démission" scandés par le Virage Sud. Pas de quoi déconcentrer des Girondins qui ont ensuite déroulé.

Maja magique, Otavio voit double

Hwang sur le banc, Briand absent ? Josh Maja ne s'est pas fait prier pour briller. A la mi-temps, Bordeaux menait 2-0 grâce à son jeune numéro 9 (24e, 38e). Mais Maja ne comptait pas en rester là et a définitivement assommé un Nîmes inoffensif au retour des vestiaires (53e, 3-0)....et a même offert le quatrième but à Nicolas De Préville (58e, 4-0).

L'incroyable soirée, à tous points de vue, s'est poursuivie avec non seulement le premier mais aussi le deuxième but d'Otavio sous les couleurs girondines (77e et 88e, 6-0) ! Très attendus ce dimanche à Marseille, les Girondins de Bordeaux se rendront au Vélodrome en pleine confiance.