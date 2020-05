Ligue 1 : Souleymane Camara met un point final à une carrière fantastique

A 37 ans, Souleymane Camara met un terme à sa carrière. L'attaquant sénégalais de Montpellier s'arrête après vingt ans dans le monde pro et douze saisons au MHSC.

Le dernier but de Souleymane Camara avec Montpellier marqué la saison dernière face au PSG

On vous l'annonçait dès samedi, alors qu'il l'avait laissé entendre la veille dans notre émission 100% Paillade. C'est désormais officiel, Souleymane Camara met un terme à sa carrière. Le président Laurent Nicollin a confirmé notre information hier à nos confrères de Midi Libre et précisé qu'il offrait la possibilité à son protégé de réfléchir à sa reconversion au sein du club. L'attaquant de 37 ans ne portera plus le maillot de Montpellier après 12 saisons passées à la Mosson.

Il est le recordman du nombre de matchs avec le maillot de la paillade : 433. Il est aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du MHSC, derrière Laurent Blanc, avec 76 réalisations. Enfin, celui qui a participé à la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal alors qu'il n'avait que 19 ans, est aussi le seul joueur de Ligue 1 à avoir marqué sur quinze saisons différentes au 21ème siècle.

Souleymane Camara a largement participé à écrire les plus belles pages de l'histoire du Montpellier Hérault, notamment le titre de 2012, lui qui a été formé à Monaco, avant de jouer aussi pour Guingamp et Nice.