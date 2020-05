Ligue 1 : Souleymane Camara (Montpellier) sur le point de mettre un terme à sa carrière

Alors que Vitorino Hilton (42 ans) vient de prolonger son contrat d'une année avec le MHSC, l'attaquant sénégalais Souleymane Camara va quant à lui s'arrêter. Dans 100% Paillade, sur France Bleu Hérault, ce vendredi, le joueur le plus capé de l'histoire du club a entretenu le suspens en déclarant qu'il "discutait avec ses dirigeants et que la décision n'était pas prise". Mais selon nos informations, c'est quasiment acté : Souleymane Camara ne portera plus le maillot de Montpellier.

L'homme aux 433 matchs sous les couleurs héraultaises, deuxième meilleur buteur (76) du Montpellier Hérault derrière Laurent Blanc, va définitivement stopper sa carrière professionnelle. La décision devrait être officialisée prochainement. Le futur retraité devrait alors occuper une nouvelle fonction au sein du club, et un hommage lui sera sans aucun doute rendu au moment de la reprise du championnat, quand les supporters seront de retour dans l'enceinte.

Celui que les supporters surnomment "Camaradona", et qui possèdent sa chanson dans les travées de la Mosson, aura joué douze saisons avec le MHSC et largement marqué l'histoire du club. Il est l'un des buteurs les plus emblématiques de la formation montpelliéraine et même du championnat de France, lui qui a signé son premier contrat pro en 2001, avec Monaco.

EXTRAITS DE 100% PAILLADE