Ligue 1 - Montpellier : face à Troyes, obligation de résultat

Réalité ou méthode coué, l'entraîneur du Montpellier Hérault a affirmé qu'il n'y avait "pas d'urgence" à gagner et fait comprendre qu'il n'y avait pas plus de pression que ça, pour cette première journée de Ligue 1, à l'occasion de la conférence de presse, vendredi matin.

Une façon de dédramatiser, sans aucun doute, car l'enjeu est bel et bien énorme pour lui comme pour les pailladins qui n'ont plus gagné depuis le mois de mars, en championnat, et qui n'ont remporté aucune des cinq rencontres de préparation, cet été.

Une victoire sinon rien !

Le technicien n'est pas le seul à avoir adopter cette méthode, avant ce rendez-vous capital, face à l'Estac. Toujours face aux médias, en avant-match, le défenseur Arnaud Souquet s'est voulu rassurant et a indiqué que le vestiaire et le staff - groupe au sein duquel les échanges parfois rudes se sont multipliés ces dernières semaines pour régler les problèmes et crever d'éventuels abcès - étaient et devaient être "plus que jamais soudés".

Le latéral droit a aussi martelé que tous étaient "dans le même bateau", tenu à souligner que les responsabilités étaient partagées, et qu'il serait trop simple d'accabler l'entraîneur et ses adjoints.

Du côté du président, même son de cloche, dans les colonnes de Midi Libre, vendredi matin : "il y a de la vigilance, mais ce n’est pas de l’inquiétude", a expliqué Laurent Nicollin, par rapport à la dynamique actuelle et l'absence de résultats, avant d'ajouter : "Olivier est un entraîneur compétent qui bosse bien (...) je ne vois pas pourquoi je changerai ou conforterai mon entraîneur. S’il n’est pas bon, je le virerai. S’il est bon je le garderai, voire le prolongerai. Si je n’en avais plus voulu, je l’aurais viré au mois de juin. Je n’ai aucun grief à lui faire, à part qu’on ait terminé 13e".

Union sacrée ?

Le boss a, au moins momentanément, remis les pendules à l'heure. Il espère ainsi avoir soulagé ses hommes et éteint les incendies. Plus tôt et en interne, Laurent Nicollin a aussi challengé ses garçons et compte désormais sur son équipe pour repartir du bon pied et ne pas raviver les braises. Notamment sur ses leaders "Mamad' Sakho, Jordan Ferri, Téji Savanier, Joris Chotard, qui peut le devenir, ou Wahbi pour booster l’équipe".

En revanche, il prévient : "laissez-nous aborder la compétition. Mes joueurs sont des compétiteurs et seront prêts pour le début (...) Si ensuite, on n’est pas bons, on fera ce que l’on doit faire".

Une épée de Damoclès au dessus de la tête ?

Autrement dit, si Olivier Dall'Oglio ne joue pas son avenir sur ce match, le résultat de celui-ci le conditionnera en partie. La patience des dirigeants n'a pas officiellement atteint ses limites, mais elle ne s'en est pas non plus éloignée, depuis le mois de mai, et s'en rapprochera, en fonction des résultats d'ici fin août.

Lancer correctement la saison est donc une nécessité. D'abord pour se rassurer et casser la spirale négative. Ensuite, pour ne pas effrayer d'avantage les fans, avec une contreperformance d'entrée, à domicile, face à un candidat déclaré au maintien, dont le ciel estival n'a pas été plus bleu, avec deux lourdes défaites contre Toulouse et Metz. Et enfin, pour ne pas se diriger tout droit vers un coup de tonnerre et un changement de cap, au cours de ce que beaucoup qualifient de saison de tous les dangers.

Des surprises pour démarrer ?

Privé de Jordan Ferri (suspendu), mais également de Sacha Delaye et Arnaud Nordin (blessés), Olivier Dall'Oglio ne pourra pas aligner son équipe type. Son capitaine, Téji Savanier, devrait ainsi reculer d'un cran, alors qu'une charnière inédite pourrait démarrer et que plusieurs surprises devraient apparaître, sur chaque ligne, dans le onze de départ.

En conférence de presse, le technicien a indiqué avoir fait de la discipline un maître mot, pour la saison qui débute, après que certains joueurs en ont cruellement manqué, lors de la dernière phase retour. Le ton a donc été haussé, et l'on comprend également qu'aucun cadeau ne sera fait de la part d'un coach qui joue sa place et qui espère mettre tout le monde d'accord, plutôt que de se mettre tout le monde à dos.