Ligue 1 : St Symphorien à guichets fermés pour FC Metz - PSG

Metz, France

C'est désormais officiel et c'était attendu : pour cette rencontre de la quatrième journée de la Ligue 1 entre le FC Metz et le Paris Saint Germain, le stade St Symphorien affichera complet. Plus de 20 000 spectateurs prendront place ce vendredi dans les trois tribunes de l'enceinte messine. Le parcage visiteurs sera limité à 300 places, en raison des travaux de la nouvelle tribune Sud.

La revente des tickets interdite

le FC Metz tient à rappeler que la revente de billets, notamment à la sauvette est formellement interdite. Le stade affichera complet ce vendredi soir, mais depuis la confirmation des absences de Mbappé et Cavani, pour cause de blessure, beaucoup de détenteurs de places pour ce match de gala ont souhaité les revendre notamment via les réseaux sociaux. Un phénomène qui a d'ailleurs agacé Grayou. La célèbre mascotte du club à la Croix de Lorraine a d'ailleurs lancé ce message sur twitter.

Pour ce gros match, les forces de l'ordre seront aussi plus nombreuses, avec un renfort de gendarmes mobiles et de CRS.

Des kops sous surveillance

Depuis le début de la saison, en Ligue 1 comme en Ligue 2, la Ligue de Foot Professionnel fait la chasse aux banderoles et autres chants discriminatoires et insultants. L' ASNL en a notamment fait les frais. Après plusieurs signalements, la commission de discipline a décidé de fermer pour un match l'une des tribunes du stade Marcel Picot. A Metz, les dirigeants ont demandé aux groupes ultras de modérer leurs propos pour éviter toute interruption du match et d'éventuelles futures sanctions.

Hélène Schrub, la directrice générale du FC Metz sur les chants homophobes Copier

FC Metz - PSG, ce vendredi 30 août, coup d'envoi à 20h45, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 20 heures.