Le Stade Brestois devra se passer de plusieurs joueurs pour son déplacement de la 34e journée de Ligue 1 à Saint-Etienne ce samedi. Mounié et Lucas sont suspendus, Philippoteaux et Hérelle blessés. Faivre et Charbonnier sont opérationnels.

Ligue 1 - Stade Brestois : avec Faivre et Belkebla, mais sans Mounié, Lucas et Philippoteaux à Saint-Etienne

Olivier Dall'Oglio va, une nouvelle fois comme ces dernières semaines, devoir composer pour le match du Stade Brestois à Saint-Etienne, ce samedi, pour la 34e journée de Ligue 1. Plusieurs joueurs, dont certains majeurs, manquent à l'appel.

Lucas et Mounié suspendus

Jean Lucas, suspendu un match après son exclusion face à Lens, et Steve Mounié, pour une accumulation de trois cartons jaunes en dix matchs, sont suspendus. "Jean a pris le minimum à la commission. On considérait que c'était un peu abusé qu'il soit exclu pour ça" commente Olivier Dall'Oglio. En l'absence du Béninois devant, cela impliquera une réorganisation offensive, alors qu'il constitue l'ancrage offensif des Ty Zefs.

Philippoteaux, Hérelle et Cibois blessés

Romain Philippoteaux, touché à la cuisse et victime d'élongation contre Lens, est aussi forfait. Mais sa saison "n'est peut-être pas terminée. Il marche normalement et il récupère assez vite. Il y a un espoir qu'il rejoue" indique l'entraîneur brestois. Christophe Hérelle, toujours en délicatesse avec un genou, manque toujours à l'appel. "Il court mais ne s'entraîne pas avec le groupe" précise ODO, qui précise là encore que la saison du défenseur n'est pas forcément finie. Enfin, Sébastien Cibois, encore touché à la cheville, ne sera pas du voyage dans le Forez et Mouez Hassen sera le deuxième gardien brestois. La saison de Paul Lasne est elle terminée, le milieu s'est rompu un ligament croisé du genou.

Belkebla, Faivre et Charbonnier de retour

Du côté des bonnes nouvelles, à présent, Romain Faivre et Gaetan Charbonnier ont normalement repris l'entraînement et seront dans le groupe pour le déplacement à Geoffroy Guichard. Même chose pour Haris Belkebla qui, après son exclusion à Lorient et ses deux matchs de suspension, sera de retour dans l'entrejeu brestois.