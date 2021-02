Ligue 1 - Stade Brestois : Cardona et Le Douaron incertains pour la réception de Lyon

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h, le Stade Brestois pourra-t-il compter sur Irvin Cardona et Jérémy Le Douaron ? La question se pose à Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Ty Zefs. Ce jeudi matin, il a fait le point sur l'état des troupes.

Jean Lucas ne peut pas jouer, Cibois dans le but

Une décision sera prise d'ici ce vendredi au sujet des deux éléments offensifs. Irvin Cardona a pris un coup au genou, alors que Jérémy Le Douaron souffre du nerf obturateur. C'est une certitude, en revanche, Jean Lucas ne sera pas sur la feuille de match. Le Brésilien de 22 ans, arrivé en prêt cet hiver au Stade Brestois en provenance de Lyon, ne peut pas affronter le club auquel il appartient en accord avec une clause incluse dans la négociation. Enfin, Sébastien Cibois sera reconduit dans le but brestois pour la quatrième fois consécutive. Olivier Dall'Oglio l'a confirmé depuis la décision prise de reléguer Gautier Larsonneur, l'habituel titulaire depuis l'été 2017, sur le banc.

4-3-3 ou 4-4-2 ?

Alors que Jean Lucas vient de prendre une place de titulaire au sein d'un milieu de terrain à trois joueurs (avec Haris Belkebla et Paul Lasne), la question de l'organisation tactique du Stade Brestois pour défier Lyon est posée. Olivier Dall'Oglio a gardé le mystère à ce sujet, ce jeudi matin, évoquant la possibilité de recourir à l'un ou l'autre de ces systèmes. Soit en alignant un autre milieu en lieu et place de Jean Lucas, soit en ayant recours au 4-4-2 qui a fait ses preuves en fin d'année 2020 avec Paul Lasne et Haris Belkebla au coeur du jeu, et deux milieux excentrés que sont Romain Faivre et Franck Honorat.