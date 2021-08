Ligue 1 - La nouvelle billetterie du Stade Brestois cristallise la colère des supporters

La 2e journée de Ligue 1, ce dimanche à 15h, sera marquée pour le Stade Brestois par un derby contre Rennes au stade Francis Le Blé. Une enceinte qui va elle retrouver du public pour la première fois depuis dix mois. Et, pour l'occasion, les supporters sont appelés par les deux groupes ultras à se rassembler à 12h30 place Guérin pour aller en cortège au stade façon marée humaine.

Un système qui cristallise la colère

Ce qui sera sans doute l'occasion pour eux de parler du nouveau système de billetterie mis en place cette saison par le Stade Brestois. Il cristallise la colère de nombre d'entre eux car ce système prévoit la vente de places à des tarifs très élevés, voire prohibitifs, à l'ouverture des ventes avant que le prix soit progressivement dégressif quand on se rapproche de la date de la rencontre.

9€ avant, 35€ ou 50€ maintenant

Le billet le moins cher coûtait 9€ (jusqu'à 80€) en toutes circonstances avant le début de la crise Covid (saison 2019-2020). Désormais, les tarifs explosent à l'ouverture de la billetterie. 35€ minimum contre Rennes, 50€ minimum contre le PSG pour s'acheter un billet en tribune Brittany Ferries : derrière un but et sans toit. Et jusqu'à 80€ ou 100€ en tribune Foucauld selon l'affiche.

De 35 à 80€ contre Rennes, de 50 à 100€ contre PSG : le tarif par place à l'ouverture de la billetterie - capture d'écran https://www.sb29.bzh/

"50€ en Brittany, 60€ en RDK contre le PSG. Ce sont des places en populaire, on ne peut pas imaginer. Ca décrédibilise ce système" déplore Ludovic, qui vient quand il le peut à Le Blé. "C'est une augmentation artificielle, ça brouille les prix".

Répondre parfaitement à la règle de l’offre et de la demande

Le Stade Brestois passe au yield management, cette technique commerciale à la manière de ce qui peut se faire pour les billets d'avion ou de train. Puisque France Bleu Breizh Izel est mis à l'écart par le Stade Brestois, nous n'avons pas pu solliciter le club dans le cadre de ce reportage et nous en tenons aux explications fournies par celui-ci à l'annonce de ce nouveau système. Cela doit "répondre parfaitement à la règle de l’offre et de la demande" indique le co-président, Gérard Le Saint, dans cette communication, et ce système a pour but officiellement d' "augmenter encore sa moyenne de supporters à Le Blé".

Vous préférez les "riches" aux "pauvres"

"Ce système privilégie les spectateurs qui ont les moyens. Vous préférez les "riches" aux "pauvres". Vous êtes l'opposé du foot populaire" écrit un usager sur le réseau social Twitter. "Mais attendez on est Paris ? Faut quand même redescendre un peu !" écrit un autre, "votre politique de vente est à gerber" poursuit un troisième, imités par de très nombreux autres fans.

Acheter tôt, au prix fort, pour être sûr d'avoir sa place

Ce système vise en fait à faire acheter les billets tôt, si on veut être sûr d'avoir une place a fortiori dans la tribune de son choix. Avant que les prix deviennent dégressifs, par paliers, plus on approche de la date du match pour tomber jusqu'à 4€ pour la place la moins chère. Mais sans certitude, de fait, de pouvoir se procurer un billet là où on veut.

Ce système ne prévoit plus de tarif réduit pour les enfants ou les étudiants

"Il y a quatre dates butoirs avec des prix dégressifs. Personnellement, j'ai autre chose à faire que de suivre des dates butoirs et de relever un défi pour aller chercher le meilleur prix pour un match de foot" reprend Ludovic, au sujet de ce système qui ne prévoit plus de tarif réduit pour les enfants ou les étudiants. "Quand tu voudras avoir ta place pour ton fils au tarif enfant d'avant, et bah il y aura plus de places. Donc l'idée est de prendre une place au tarif adulte pour ton enfant" constate un autre fan. Pour deux adultes et deux enfants, par exemple, c'était donc 200€ minimum pour voir le PSG à l'ouverture de la billetterie.

Il faudra voir contre Strasbourg, Troyes ou Clermont

L'objectif du club est "de guichets fermés permanents" alors que l'affluence moyenne était de 13.700 personnes lors de la saison 2019-2020 (arrêtée prématurément par la crise sanitaire). Avec plus de 14.000 places écoulées (abonnements compris) pour le derby contre le voisin Rennes, et une billetterie épuisée pour la réception du PSG, le Stade Brestois semble gagner son pari pour ces deux premières affiches de la saison à la maison.

"Nouveau système de billetterie ou ancien, c'est souvent le cas contre ces deux clubs" rétorque Fanch, un autre fan, "il faudra voir contre Strasbourg, Troyes ou Clermont" réplique-t-il. "Contre ces clubs, je n'arrive à pas à comprendre comment ce système peut répondre à l'ambition du guichets fermés" conclut Ludovic. Il faudra alors se tourner vers le club pour savoir si ce système, unique en Ligue 1, a véritablement permis de développer l'affluence au stade et sa trésorerie billetterie.