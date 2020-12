Ligue 1 - Stade Brestois : contre Reims, un match plus important qu'il n'en a l'air

Face à Reims, ce dimanche, Brest a une réelle opportunité de creuser l'écart en vue d'un maintien serein. D'autant que la 14e journée de Ligue 1 réserve des confrontations entre mal classés. Les Ti Zefs n'ont pas, non plus, intérêt à se rater alors que débute une série de quatre matchs en 10 jours.

Steve Mounié, Ronaël Pierre-Gabriel, Irvin Cardona et les Brestois restent sur deux gros succès à Le Blé contre Lille et Saint-Etienne

Ce n'est pas forcément le genre de match qui fait rêver les foules, mais c'est très clairement le type de rencontre qui compte. Ce dimanche à 15h face à Reims pour la 14e journée de Ligue 1, et après deux déplacements, le Stade Brestois retrouve son stade Francis Le Blé avec une vraie occasion de prendre ses aises avec le bas de tableau dans le course au maintien serein.

"Battre Reims nous ferait passer un cap"

Une opposition qu'il faut savoir gagner pour éviter de se mettre sous une inutile pression et dans le doute alors que la situation est aujourd'hui plutôt confortable. Brest, 12e avec 18 points, dispose d'un matelas non négligeable sur un Stade de Reims 18e avec 10 points. "Battre Reims nous ferait passer un cap, on garderait une grande marge par rapport au bas du classement" n'élude pas Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur d'un Stade Brestois qui s'est déjà loupé une fois à la maison cette saison, dans le même type de rencontre, contre Strasbourg (0-3).

Reims meilleur en déplacement qu'à domicile

Le scénario sera le même face à des Rémois dans le dur mais qui, paradoxalement, ont pris plus de points en déplacement qu'à domicile avec une victoire et trois nuls cette saison. Brest est prévenu et d'autant plus averti qu'un bon résultat, couplé à des résultats favorables dans d'autres rencontres entre mal classés, permettrait aux Ti Zefs de prendre encore plus de confort. Les regards seront braqués sur Lorient - Nîmes, Nantes - Dijon et Strasbourg - Metz. "Je ne sais pas si ce sera un tournant, mais il y aura des avancées" reprend ODO, "ça ne sera pas définitif vu le nombre de matchs qu'il reste, mais des écarts peuvent commencer à se creuser".

"Des écarts peuvent commencer à se creuser"

Une rencontre plus importante qu'elle n'en a l'air, enfin, car elle lance une série de quatre matchs en dix jours pour les Brestois. Ils l'abordent, certes, avec toutes leurs forces vives et une infirmerie quasiment vide. Mais il y aura ensuite deux équipes du haut de tableau à défier. Il faudra aller à Lyon et recevoir Montpellier, avant d'aller à Lens le 23 décembre. Alors autant se mettre à l'abri dès maintenant pour aborder au mieux, et sans trop de pression, ces trois futurs rendez-vous.

La 14e journée

Le classement