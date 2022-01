Ligue 1 - Stade Brestois : retrouver la solidité défensive avant de se frotter au PSG

Quatre buts pris contre Montpellier et trois encaissés, dont deux en contre, face à une équipe de Nice en infériorité numérique pendant 70 minutes, pour ses deux dernières sorties à domicile en Ligue 1, plus un autre encaissé à Troyes à la veille de la trêve hivernale. La défense du Stade Brestois manque de rigueur ces dernières semaines, hormis face à une équipe de Bordeaux décimée par le Covid en Coupe de France.

Ce qu'avait relevé Michel Der Zakarian, l'entraîneur brestois, à l'heure d'évoquer la phase retour pour son équipe. "Il faut qu'on s'améliore, et même si on s'est déjà amélioré là-dessus, sur l'animation défensive et prendre moins de buts. Parce qu'on en a quand même pris 28 sur la phaser aller" disait-il alors que les Ty Zefs sont lancés dans un mois critique qui les voit affronter Nice, le PSG, Lille et Rennes en championnat.

La défense, fondation du système de jeu de Michel Der Zakarian

Au moment de défier le PSG sur ses terres, leader de Ligue 1 et meilleure attaque de l'élite, les Brestois en ont déjà concédé trois de plus face aux Aiglons le week-end dernier. "Quoiqu'il arrive, contre Paris, il faut bien défendre" martèle, en guise de préalable, Michel Der Zakarian, avant de défier le club de la capitale.

Avoir la volonté de faire les efforts

La défense est une base, une fondation même du projet de jeu porté par l'entraîneur qu'il soit à Brest, qu'il fut à Montpellier ou Nantes. Portée partiellement perdue en ce moment, le technicien ne doute pas que ses joueurs puissent revenir à plus de consistance au Parc. "Bien sûr que oui, on a les capacités de le faire. On l'a déjà fait, pourquoi ne le referait-on pas ? Il faut se le mettre en tête et avoir la volonté de faire les efforts" suggère-t-il alors qu'il peut compter sur toutes ses forces vives derrière, et que l'absence de Belkebla (Coupe d'Afrique des Nations) est compensée par le retour de blessure dans l'entrejeu de Paul Lasne.

Cela tient aussi au degré de forme des joueurs

Car, MDZ l'a bien relevé, le curseur défensif n'est plus aussi haut qu'à une époque. "Cela tient aussi au degré de forme des joueurs. Dans toutes les équipes, c'est pareil. Il y a du relâchement, de la fatigue, de la morosité parfois à cette époque selon la météo". Une forme de coup de mou, donc, que les Ty Zefs seraient bien inspirés d'éviter face à Mbappé et consorts.