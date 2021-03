Ligue 1 - Stade Brestois : contre Angers, toujours la même rengaine à domicile

Alors que le Stade Brestois n'arrive pas à retenir les leçons du passé et de ses errements à l'extérieur, il s'en remet une nouvelle fois sur un match à domicile, cette fois contre Angers, afin de se relancer. Et d'empocher les derniers points nécessaires à la validation de son maintien en Ligue 1.

"On reprend notre bâton de pèlerin et on va essayer de regagner à la maison". Pour Olivier Dall'Oglio et son auditoire, il y avait un air de déjà vu et entendu, ce vendredi, dans la salle de presse du Stade Brestois à deux jours de la réception d'Angers pour la 30e journée de Ligue 1.

Aussi efficace à domicile que les prétendants à l'Europe

Comme d'habitude cette saison, ou presque, les Ty Zefs s'en remettent à leurs matchs à domicile pour avancer. Incapable de ramener des points de l'extérieur où elle se montre toujours aussi friable comptablement, c'est face à des Angevins en perte de vitesse ces dernières semaines, que la bande à ODO va tenter de glaner son neuvième succès de la saison à la maison où elle se montre en revanche aussi efficace que les équipes prétendantes aux places européennes.

Brest apprend peu de ses erreurs

Mais c'est bien de la faculté de son équipe à ne pas apprendre de ses erreurs qu'il a beaucoup été question. Car cette formation brestoise donne l'impression de ne pas retenir les leçons, surtout en déplacement, alors que le dernier quart du championnat est entamé. Elle manque d'expérience. "C'est clair et ça se traduit parfois par une sorte de naïveté" confirme l'entraîneur brestois. Un but casquette encaissé contre Lyon dès l'entame de match ; une perte de balle précoce, plein axe, face au PSG et but derrière ; un ballon laissé sur le terrain à tout prix à Marseille au poteau de corner avant d'être sanctionné après avoir égalisé ; et tant d'autres cas de figure cette saison. "Au Vélodrome, on a continué à se projeter sans trop réfléchir parce qu'on veut absolument gagner... mais sans prendre certaines précautions".

Jusqu'où on prend le risque de jouer ?

Les Brestois en ont conscience, plusieurs joueurs ont parfois invité cette saison à savoir balancer le ballon en tribune au lieu de prendre des risques inutiles. "Il faudrait le matérialiser" tranche ODO, "ils s'en aperçoivent après" quand le mal est fait. Pour le technicien, une question doit tout préfigurer. "Jusqu'où on prend le risque de jouer ?", une thématique sur laquelle il dit avoir appuyé cette semaine, alors que la formation brestoise manifeste une forme d'excès de confiance et de fougue parfois. "Elle est bonne, mais on aimerait mieux la maîtriser" dit-il, en rappelant qu'elle a permis au Stade de renverser des montagnes et des cadors à Le Blé.

Un manque de leaders

Certains joueurs apprennent encore la Ligue 1 défend Olivier Dall'Oglio évoquant à l'inverse la maturité acquise par Romain Perraud par exemple pour sa deuxième saison dans l'élite. Reste que Brest manque de relais sur le terrain. "En terme de leadership, il manque ce ressenti que deux ou trois joueurs peuvent faire passer et rappellent à l'ordre certains autres". Sans ces errements, "on aurait quatre ou cinq points de plus, sans problème". Et Brest n'aurait pas à devoir encore penser à valider son maintien ce dimanche contre Angers.