Ligue 1 - Stade Brestois : des matchs spectaculaires et jamais nuls avant d'aller à Bordeaux

Le Stade Brestois, 10e de Ligue 1, joue à Bordeaux ce dimanche pour la 13e journée. Séduisante dans le jeu, attrayante offensivement, l'équipe brestoise est la seule de L1 à n'avoir fait aucun match nul cette saison, et celle qui a joué les matchs les plus prolifiques avec 44 buts.

"Quand je m'assieds devant ma télé pour regarder un match, je n'ai pas envie de m'ennuyer. Et donc je n'ai pas envie d'ennuyer les autres." Cette phrase lâchée par Olivier Dall'Oglio, après le succès de Brest face à Lille (3-2) il y a un petit mois, résume à elle seule bien des chiffres et des statistiques individuelles et collectives du Stade Brestois alors que le tiers de la saison de Ligue 1 sera atteint après le match des Ty Zefs à Bordeaux, ce dimanche à 15h, pour la 13e journée du championnat.

Brest, seule équipe à n'avoir fait aucun match nul

La formation brestoise, 10e du classement depuis sa troisième victoire de rang à Metz, tentera de poursuivre sa série chez des Girondins en regain de forme depuis deux matchs et l'emprise progressive d'Hatem Ben Arfa sur le jeu bordelais. Les Finistériens devront être aussi solides qu'en Lorraine et s'affirmer une nouvelle fois en déplacement pour espère revenir avec des points. Car, jusque là, le Stade Brestois ne fait jamais dans la demi-mesure depuis le début de la saison.

44 buts marqués lors des matchs avec le Stade Brestois

Les matchs des Brestois sont toujours animés avec six victoires et six défaites. Aucun match nul, c'est un cas unique en L1. En douze sorties, les Pirates ont généré 44 buts au total soit plus de 3,5 en moyenne par rencontre. Aucune autre équipe du championnat ne peut en dire autant. Un Stade Brestois spectaculaire, c'est le fruit d'une volonté. "Il faut de l'alchimie dans une équipe, on le recherche" explique l'entraîneur des Ty Zefs, "trouver de la connivence et de la complicité, il faut trouver cet équilibre pour que les joueurs se sentent bien et puissent s'exprimer". Le staff définit un cadre et des principes de jeu, avec une liberté sous condition pour les joueurs.

On se projette vite vers l'avant, on n'a pas peur de rentrer dans la surface adverse

"Aujourd'hui, nous avons des attaquants, des milieux et des défenseurs capables de marquer" reprend ODO, dont la formation a déjà inscrit 21 buts. Ce qui fait d'elle la quatrième équipe la plus prolifique, ex aequo, derrière les gros Paris, Monaco et Lille. Un jeu séduisant porté sur l'offensive prôné par le technicien des Ty Zefs. "On se projette vite vers l'avant, on n'a pas peur de rentrer dans la surface adverse" détaille-t-il. Un dépassement de fonction, aussi parfois, avec des défenseurs régulièrement passeurs décisifs et/ou buteurs. "Certains joueurs ont pris conscience qu'ils avaient des capacités à exploiter, mais qu'il faut le travailler au quotidien. Autant sur le terrain que sur la concentration, le plan mental, sur plein d'états".

Un équilibre défensif à affiner

Le revers de la médaille, ce sont les 23 buts concédés qui font de Brest la deuxième pire défense après Strasbourg... même si ça s'améliore. Car depuis un mois, et en dépit des deux buts pris à Rennes et contre Lille, et un face à Saint-Etienne, Brest défend mieux. "On défend mieux ensemble" corrige ODO, et le mot à tout son sens, "ce ne sont pas que les défenseurs" mais toute l'équipe à l'image de l'attaquant Steve Mounié qui fait figure d'exemple pour le reste de l'équipe. "Certaines choses ont été assimilées" conclubt Olivier Dall'Oglio à la tête d'un Stade Brestois de fait mieux équilibré et moins exposé qu'en début de saison. A confirmer à Bordeaux.

La 13e journée

Le classement