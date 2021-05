Ligue 1 - Stade Brestois : "On doit faire un exploit, on a l'audace d'y croire" contre le PSG

Si Romain Philippoteaux (adducteurs), Christophe Hérelle (genou) et Paul Lasne (ligaments croisés) restent absents pour la réception du PSG dimanche pour la 38e journée de Ligue 1, le Stade Brestois n'enregistre pas d'absent supplémentaire alors qu'il s'apprête à négocier un match décisif pour son avenir dans l'élite. Jean Lucas, après son accident de voiture, est revanche opérationnel et de retour lui qui était hors groupe pour le déplacement à Montpellier.

Le PSG a malheureusement quelque chose à jouer

"On n'a pas le choix, on travaille et on avance" lance Olivier Dall'Oglio, "le PSG est une des meilleures équipes d'Europe aujourd'hui. On doit faire un exploit, on a l'audace d'y croire" continue l'entraîneur du Stade Brestois. "On prépare ce match avec toute l'attention nécessaire. Le PSG a malheureusement quelque chose à jouer, nous on a un match à faire" poursuit ODO, alors qu'un point suffira au bonheur des Brestois, qu'importe les résultats des autres, même si les supporters tremblent.

Le PSG a été accroché plusieurs fois cette saison, je l'ai dit aux joueurs

"Jouer le match nul, ça me paraît dangereux" coupe Olivier Dall'Oglio, bien conscient que "ce sera un exploit de les accrocher. Mais le PSG l'a été plusieurs fois cette saison, et je l'ai dit aux joueurs. Ca donne une lueur d'espoir".

ODO refuse d'évoquer son avenir

En revanche, annoncé sur le départ à Montpellier où un contrat de trois ans l'attend, ODO a refusé d'évoquer le sujet. "Je ne parlerai pas de moi, beaucoup le font pour moi. Je n'aborderai pas le sujet, j'ai d'autres sujets de préoccupation et notamment le maintien. Beaucoup de monde parle pour moi, mon collègue d'Angers l'a aussi dit à son sujet. Je le rejoins".

Interrogé sur le fait de ne pas avoir coupé court aux rumeurs plus tôt dans la saison, il répond. "Chacun voit ce qu'il veut voir. Je l'ai dit" rétorque-t-il, notamment sur France Bleu Breizh Izel, où il y a deux mois, il déclarait "je suis à Brest et j'y suis bien".