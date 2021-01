Ligue 1 - Stade Brestois : effectif au complet pour recevoir Metz, stand-by pour le mercato

Tout le monde est sur le pont au Stade Brestois pour accueillir Metz, ce dimanche à 15h, pour la 22e journée de Ligue 1. C'est ce qu'a annoncé Olivier Dall'Oglio, ce vendredi matin, à l'avant veille de la réception des Lorrains.

Le retour de Denys Bain, blessé de longue date, se précise. Le défenseur, en train de se remettre d'une rupture des ligaments croisés du genou, pourrait totalement reprendre l'entraînement d'ici un mois.

Brest regarde toujours en attaque

Du côté du mercato hivernal, ouvert jusqu'à ce lundi 1er février, l'entraîneur brestois et le club "observeront jusqu'au bout. S'il y a une petite possibilité sur un jeune joueur qui puisse venir nous renforcer sur le plan offensif, pour remplacer Heriberto Tavares parti au Portugal, ça peut venir nous aider. Dans une saison, on aura besoin peut-être de ce petit plus au niveau offensif. Mais il faut que le joueur nous convienne dans pas mal de compartiments, et qu'il coche toutes les cases". Côté départs, "on n'a pas d'écho. _Pas de départ programmé, sauf offre indécente_. On a envie de continuer l'aventure avec cet effectif".