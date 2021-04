Ligue 1 - Stade Brestois : Faivre incertain, Hérelle forfait, Belkebla suspendu pour affronter Lens

Le Stade Brestois pourra-t-il compter sur Romain Faivre ce dimanche pour affronter Lens ce dimanche à 15h pour la 33e journée de Ligue 1 ? La question est de mise, ce vendredi, selon Olivier Dall'Oglio en raison d'une douleur à l'adducteur contractée à l'entraînement mercredi.

Il a ressenti une décharge

"Il a ressenti une décharge. On va voir ce vendredi matin et éventuellement ce samedi. Pour l'heure, il est incertain" indique l'entraîneur brestois. En revanche, le nouveau forfait de Christophe Hérelle est acté. Le défenseur, toujours en délicatesse avec un genou, a repris un protocole. "Mais nous n'avons aucune date ni aucun délais précis" complète ODO, qui devra aussi faire sans Haris Belkebla (deuxième match de suspension à purger) et Paul Lasne (ligament croisé du genou).

Sept cas avérés au coronavirus à Lens

Au sujet de l'épidémie de coronavirus touchant de nouveau le RC Lens, avec à ce jour sept joueurs touchés en une semaine, "on suit la situation. On est au courant mais on se focalise sur nous, moins sur l'adversaire" pour défier le 5e du classement alors que les Ty Zefs voudront eux gagner pour se rapprocher encore plus du maintien en L1.