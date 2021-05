Ligue 1 - Stade Brestois : Hérelle, Philippoteaux et Cibois toujours absents à Nice

Pour son déplacement de la 36e journée de Ligue 1 à Nice, ce dimanche, le Stade Brestois devra encore faire sans trois joueurs, blessés. Toujours en quête de maintien après sa déroute (4-1) à Le Blé face à Nantes, le week-end dernier, les Ty Zefs devront composer sans Christophe Hérelle, Romain Philippoteaux et Sébastien Cibois.

Il était prévu qu'il amène de l'expérience cette saison

L'ancien Niçois Hérelle est toujours à l'arrêt à cause d'un genou. "Quand il reprend individuellement à un rythme plus haut, il ressent une gene" détaille Olivier Dall'Oglio, qui aura du beaucoup faire sans le défenseur arrivé cette année dans le Finistère. "C'est compliqué pour lui. Il était prévu qu'il amène de l'expérience cette saison, un peu plus de sérénité avec son expérience de L1 et L2. Il a eu le Covid, il a été bien touché, il a mis du temps à revenir. Et puis, les blessures se sont enchaînées".

L'ancien Niçois Hassen de nouveau sur le banc

Romain Philippoteaux est aussi forfait. Le milieu "a repris la course, mais il n'est pas apte" après sa blessure à l'ischio. Le deuxième gardien Sébastien Cibois ne sera pas non plus du voyage. "Il devrait reprendre l'entraînement la semaine prochaine" après son entorse à la cheville. C'est donc une nouvelle fois l'ancien gardien des Aiglons, Mouez Hassne, qui sera sur le banc brestois dimanche.

Il fallait faire corps ensemble toute la semaine

Après la déroute contre Nantes, dimanche dernier, la semaine d'entraînement a été densifiée cette semaine à Brest, dont le maintien n'est pas encore mathématiquement acquis. "Il fallait mobiliser les joueurs sur la fin de saison" justifie ODO, "il fallait faire corps ensemble toute la semaine, ça nous a permis d'avoir deux séances de travail en plus. De travailler sur la cohésion et être mobilisé sur notre objectif. Chaque point compte, on doit être à l'abri d'une mauvaise surprise".