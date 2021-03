Ligue 1 - Stade Brestois : Mounié n'a pas le coronavirus, Belkebla sur le retour, Hérelle a repris

Steve Mounié, en sélection avec le Bénin, n'est pas positif au coronavirus annonce Olivier Dall'Oglio. Invité de France Bleu Breizh Izel ce mardi soir, l'entraîneur du Stade Brestois fait le point sur ses autres internationaux et annonce les retours de Hérelle et Pierre-Gabriel à l'entraînement.

Steve Mounié dispute avec le Bénin un match crucial face à la Sierra Leone en vue d'une qualification à la CAN

Non, Steve Mounié n'est pas positif au coronavirus. La rumeur a couru ce mardi après-midi sur les réseaux sociaux alors que l'attaquant du Stade Brestois est actuellement en sélection avec le Bénin pour les éliminatoires à la CAN. Il doit disputer ce mardi soir un match crucial en Sierra-Leone pour savoir lequel des deux pays obtiendra son billet pour la compétition. Sur le réseau social Instagram, le Béninois a lui-même expliqué le pourquoi de cette rumeur.

Steve Mounié a publié un message sur Instagram - capture d'écran Instagram

Invité de l'émission 100% Foot Breizh ce mardi soir, Olivier Dall'Oglio a réagi. "On a des nouvelles et _a priori il n'y a aucun souci_. Steve n'est pas positif" a indiqué l'entraîneur du Stade Brestois.

Olivier Dall'Oglio donne des nouvelles de Steve Mounié Copier

Il a par ailleurs donné des nouvelles des autres internationaux des Ty Zefs. Mouez Hassen est rentré à Brest, alors qu'Haris Belkebla est attendu ce mercredi. Ce sera ce jeudi pour Steve Mounié et Romain Faivre, lui mobilisé avec l'équipe de France Espoirs.

Olivier Dall'Oglio évoque le retour des internationaux du Stade Brestois Copier

Enfin, ODO a annoncé que deux joueurs des lignes arrières ont repris l'entraînement alors qu'ils étaient blessés lors du dernier match du Stade Brestois face à Angers (0-0). Le latéral droit Ronaël Pierre-Gabriel, forfait la veille du match, et le défenseur central Christophe Hérelle, gêné au genou depuis un mois et demi et la défaite face à Lyon, sont revenus avec le groupe.