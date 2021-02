Ligue 1 - Stade Brestois : une réunion sur le rôle des remplaçants a tout changé

Ne les appelez plus remplaçants. Au Stade Brestois, ceux qui entrent en jeu en cours de match sont désormais baptisés "les finisseurs". "C'est moi qui l'ai soufflé" à l'entraîneur Olivier Dall'Oglio en plaisantait Steve Mounié ce dimanche à l'issue du succès 2-1 des Ty Zefs face à Bordeaux. Un terme de 'remplaçants' que les entraîneurs délaissent résonnant davantage en terme de groupe.

Les Brestois se sont parlés après la claque face à Metz

Il faut dire que les Brestois ont discuté ouvertement du rôle des joueurs sortis du banc dernièrement. Une réunion a tout changé après la claque contre Metz, 4-2 à Le Blé il y a huit jours, quand le banc messin permet aux Lorrains de l'emporter. Pour la première fois en conférence de presse après le match, Olivier Dall'Oglio s'en prend publiquement à ses remplaçants. Depuis trop longtemps, ils n'apportent rien, ou pas grand chose, quand ils entrent. "Les remplacements ne sont pas une arme qu'on a. C'est pour ça que j'avais une réticence à les faire rentrer" lâche, cinglant, ODO.

Les attentes mises sur la table

La problématique était simple pour l'entraîneur brestois, comme il l'expliquait ce dimanche. "Arriver à persuader les joueurs que, même s'ils rentrent dix minutes et notamment les attaquants, ils avaient un rôle déterminant et qu'ils pouvaient être le héros du match. Et pas de ruminer en se disant "je suis remplaçant" etc." Un sentiment peut-être éprouvé par plusieurs d'entre eux, abonnés au banc depuis fin octobre, vu le 4-4-2 et le onze de départ instaurés sans beaucoup de turnover parmi les titulaires depuis lors. Vidéos et explications à l'appui, les mots portent finalement leurs fruits d'abord à Strasbourg avec Charbonnier et Le Douaron buteurs, et Faussurier passeur. Ce dimanche, Honorat entré en jeu frappe. Mounié, lui aussi entré, traque le deuxième ballon repoussé par le gardien et marque. Alors que Faivre, remplaçant à Strasbourg, s'est montré étincelant ce dimanche après avoir débuté le match.

Maintenant, tout le groupe a une mentalité de guerriers

La discussion collective après Metz a porté sur le rôle des remplaçants, sur la façon de se préparer et d'aborder ce rôle. "Au sein de l'équipe, on peut se dire les choses" explique pudiquement Steve Mounié comme pour signifier que les échanges ont été francs. "On a changé certaines choses qui font que, maintenant, tout le groupe a une mentalité de guerriers. Que ce soit les finisseurs ou ceux qui démarrent le match, on est tous sur le même objectif de rentrer pour 'tuer l'adversaire'. On a cette hargne qui fait qu'on peut renverser beaucoup de situations". Relancé pour savoir si l'état d'esprit des 'finisseurs' n'était pas celui-ci avant la réunion convoquée après la défaite face à Metz, l'attaquant béninois a refusé de parler davantage de cette problématique. Un peu plus tôt, au moment d'évoquer les deux retournements, il soulignait "c'est ça qui crée un groupe et une équipe".

Une première victoire cette saison après avoir encaissé le premier but

Et ce, pour la plus grande joie de son entraîneur. "C'est ce que tout coach veut voir. _De la solidarité et un collectif qui avance ensemble_. Ca c'est bien" apprécie Olivier Dall'Oglio. Grâce à cela, les Ty Zefs ont mis fin à une fâcheuse statistique ce dimanche. Avec deux nuls et huit défaites jusque-là, ils n'avaient jamais gagné un match après avoir encaissé le premier but depuis le début de la saison. C'est désormais chose faite.