Ligue 1: Stade Rennais - Marseille à guichets fermés vendredi

Rennes, France

C'est un choc qui se jouera dans un stade plein : il n'y a plus une seule place à vendre pour le match entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, vendredi, annonce le club sur son compte Twitter.

Les 29 778 places du Roazhon Park devraient donc trouver preneur, pour la première fois d'une saison 2019/2020, dont l'affluence record a été enregistrée pour la réception du Paris Saint-Germain, le 18 août, avec 28 596 spectateurs.

Et c'est bien un choc qui attend le Stade Rennais vendredi. Les Rouge et Noir, 3e, ont l'occasion de consolider leur place sur le podium de la Ligue 1, et surtout de revenir à deux points de leur adversaire phocéen en cas de victoire. Une rencontre évidemment à suivre sur France Bleu Armorique.