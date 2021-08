Ligue 1. Stade Rennais : un derby pour lancer vraiment la saison

Il n'y a pas urgence, loin de là. Si les Rennais n'ont pas encore gagné en championnat cette saison après deux journées, ils n'ont toujours pas perdu non plus. Jeudi dernier, ils ont battu Rosenborg (2-0) sans trop trembler au Roazhon Park en match aller de Ligue Europa Conférence. Mais pour éviter de prendre du retard sur la concurrence, et pour éloigner au moins temporairement certains postulants aux places européennes, comme Monaco (un point pris en trois matchs), une victoire est impérative face au rival nantais ce dimanche après-midi.

Il ne faut pas perdre de temps. - Bruno Genesio

Face à Lens et à Brest, Rennes a à chaque fois été dominé en terme d'occasions franches par son adversaire, tout en ayant eu la maîtrise du ballon. Face à Rosenborg, il y a eu du mieux même si là encore, il n'y a sans doute pas eu suffisamment de grosses occasions par rapport à la large domination rennaise. Qu'est ce que l'équipe doit améliorer avant ce derby ? Bruno Genesio : "Je crois que la réponse est dans le match de Rosenborg. On a fait un match un peu meilleur que ce que l'on avait fait contre Brest et Lens. Surtout, on a su concrétiser notre domination et nos temps forts, ce qu'on avait pas réussi à faire lors des deux premiers matchs de championnat. On a mieux géré l'avantage au score, puisque contre Lens et Brest on a encaissé un but dans les cinq minutes qui ont suivi notre ouverture du score. (...) On est en progrès dans le jeu, maintenant il faut valider ça dès dimanche par une victoire en championnat, parce qu'on a déjà abandonné deux points bêtement à Brest. Il ne faut pas perdre de temps."

Les Nantais en confiance

La tâche s'annonce ardue pour les Rennais, qui vont rencontrer des Nantais en confiance, bien que privés de joueurs importants (Kolo-Muani, Cyprien) après un nul inaugural à Monaco et une victoire 2-0 contre Metz le week-end dernier. "Ils ont souffert énormément l'an dernier, ils ont obtenu le maintien en fin de saison. On s'attendait à ce qu'ils fassent un début de saison catastrophique, tout le monde les avait enterrés avant de commencer le championnat : pas de recrue, une fin de saison et un climat difficiles... énumère Bruno Genesio. Et puis finalement ils ont fait deux bons matchs. Un très très solide à Monaco, avec une belle organisation défensive, beaucoup de solidarité. C'est un derby donc c'est toujours un match particulier."

Le match devrait en tout cas donner lieu à une véritable opposition de style : les Nantais ont la possession moyenne la plus faible du championnat après deux journées (30,5%) quand Rennes est comme à son habitude l'un des équipes qui tient le plus le ballon (59,5%). Les deux équipes souffrent toutefois d'un mal commun, la qualité des occasions qu'elles se sont créées (Expected Goals*) depuis le début de saison est parmi les plus faibles de Ligue 1 : 0,75xG par match pour Rennes contre 0,86 pour Nantes. Des statistiques qui ne laissent espérer un grand spectacle sur le terrain, mais dans un derby, avec un stade en feu, tout est possible.

Les groupes

Le groupe rennais : Salin, Gomis - Traoré, Assignon, Badé, Aguerd, Omari, Truffert, Meling - Santamaria, Ugochukwu, Camavinga, Tait, Bourigeaud - Abline, Del Castillo, Doku, Sulemana, Guirassy, Terrier.

Le groupe nantais : Lafont, Petric, Descamps - Appiah, Corchia, Castelletto, Pallois, Sylla, Traoré, Fabio - Chirivella, Girotto, Moutoussamy, Merlin, Pereira de Sa, Blas, Manvelyan - Emond, Bukari, Simon, Coco.

* Expected Goals ou xG : l’idée est tout simplement de mesurer la qualité des occasions qu'une équipe se crée au cours d'un match. Le concept se base sur les tirs. À chaque fois qu’un joueur tente sa chance, sa frappe se voit attribuer une note entre 0, faible dangerosité, et 1, très dangereux.