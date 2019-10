Ligue 1 : Stéphane Jobard avant Lyon-Dijon : "J'ai envie de créer le doute dans l'esprit des lyonnais"

Dijon, France

"Rudi a été longtemps sur mon parcours en tant que joueur ou entraîneur". Pour son premier match au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia va retrouver celui qui dirige le Dijon Football Côte-d'Or. "Il m'a influencé, avec lui j'ai vécu de grands moments comme la montée en Ligue 2 qui reste l'un de mes meilleurs moments en tant que joueur," admet Stéphane Jobard. "Avec lui, j'ai découvert une proximité avec les joueurs, son sens tactique et j'ai appris combien un entraîneur pouvait avoir le cuir épais."

On a retrouvé de la solidité défensive - Stéphane Jobard

Pour autant, Stéphane Jobard n'a pas l'intention de faire de cadeau à celui qui l'a pris comme adjoint à l'Olympique de Marseille : "J'ai envie de créer le doute dans l'esprit des lyonnais. Plus on fera durer le match, plus on fera germer le doute chez noter adversaire," note le technicien dijonnais. Après un début de saison canon (deux victoires en deux matches, NDLR), les lyonnais ont baissé de rythme. Au point de se retrouver avec un point d'avance au classement sur des dijonnais premiers relégables avec 8 points.

A l'inverse, après un début de championnat catastrophique (quatre défaites consécutives), les dijonnais ont depuis redressé la tête en alignant 7 points sur 9 possibles lors de leur trois derniers matches : "On a retrouvé de la solidité défensive et un peu plus d'efficacité chez nos attaquants. Cela explique les derniers résultats positifs", indique l'entraîneur du DFCO.

Je ne suis pas un joueur méchant - Wesley Lautoa

Parmi les satisfactions dijonnaises, il y a Wesley Lautoa. Replacé au milieu de terrain, le joueur donne satisfaction à son entraîneur : "J'aime sa polyvalence. Au milieu, il apporte sa _technique_. Quand l'équipe ressort, il est celui qui donne la première passe, il donne le tempo et c'est très intéressant," affirme le coach dijonnais. Que pense l'intéressé de son repositionnement ? "Physiquement, c'est plus dur et j'ai parfois un peu plus de mal en jouant dos au jeu, mais tant que je suis sur le terrain, je suis content", reconnaît Wesley Lautoa.

Wesley Lautoa replacé au milieu de terrain par son entraîneur © Radio France - Stéphane Parry

Interrogé sur le nombre de cartons jaunes pris par le défenseur dijonnais, (13 la saison passée, et deux cette saison en 9 rencontres, NDLR) Wesley Lautoa estime "ne pas être un joueur méchant". Son positionnement sur le terrain et son côté physique sont peut-être responsables de cette avalanche de cartons jaunes.

Sur le plan comptable, Stéphane Jobard fera un bilan à la mi-saison : "Avec le staff, je ne me fixe pas de points minimum. On sait qu'il y a des matches compliqués à venir (déplacement à Brest, réception du PSG, puis déplacement à Monaco avant la réception de Rennes, NDLR). On ne s'interdit rien."

Côte effectif, Mama Baldé ne jouera pas le derby entre l'Olympique Lyonnais et le DFCO. L'attaquant dijonnais se ressent toujours d'une blessure contractée lors du match à Reims. En revanche, Stéphane Jobard pourra compter sur Fouad Chafik. Le défenseur du DFCO est rétabli.

Lyon-Dijon, ce samedi à 17h30 au Groupama Stadium. Retrouvez les commentaires d'après match en écoutant la matinale de France Bleu Bourgogne dimanche entre 7 heures et 9 heures.