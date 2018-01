Le Président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin a annoncé la signature d'un nouvel entraîneur "au plus tard en début de semaine prochaine". Benoît Costil est pressenti pour porter le brassard de capitaine samedi face à Nantes.

Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi midi au Centre d'entraînement du Haillan, le Président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin a justifié le choix de se séparer de Jocelyn Gourvennec : "ça ne pouvait plus durer, il fallait créer un électrochoc". Et il annonce que la signature du nouvel entraîneur interviendra "ce week-end ou au plus tard en début de semaine prochaine...pour sauver ce qui peut l'être".

On ne va pas prendre quelqu'un pour quatre mois, on recherche quelqu'un capable de mener une opération commando et de travailler ensuite sur un nouveau projet". - Stéphane Martin, président des Girondins de Bordeaux

Le président du club n'a pas parlé des négociations en cours avec le belge Michel Preud'homme, qui achopperait sur des questions financières. Il y a selon lui d'autres pistes , et "pas uniquement avec des entraîneurs étrangers.

On dit à droite et à gauche que les Girondins, actuellement, c'est le Titanic, mais nous recevons beaucoup de candidatures.

Benoît Costil pressenti pour être capitaine

C'est la troisième fois qu'Éric Bédouet, le préparateur physique, arrivé en 1998 à Bordeaux, assure une intérim au club.

"Je pense qu'Éric a l'expérience, il est au club depuis 20 ans, il a travaillé en Équipe de France, donc la question (de son intérim) ne s'est pas posée"

Eric Bedouet a détaillé "la feuille de route" avant le martch face à Nantes ce samedi lors de la 22ème journée de Ligue 1

"On a un groupe inexpérimenté. On ne va pas forcément changer de système (de jeu). J'ai parlé aux joueurs. Je leur ai dit, et ils en ont conscience que la situation est grave. Avant Nantes, il va d'abord falloir soigner les têtes." - Eric Bedouet

Stéphane Martin a également commenté le départ de Jérémy Toulalan : "pas du tout sur un coup de tête, mais un acte réfléchi. Il était très lié à Jocelyn". Reste que les Girondins se retrouvent désormais sans capitaine . Pour le remplacer, le gardien Benoît Costil pourrait porter le brassard dès ce samedi à Nantes :

Il a l’expérience. Je le connais bien. J’ai bien aimé son discours aux joueurs ce matin. Il a le profil pour être capitaine". - Eric Bedouet

A propos de la vidéo polémique postée sur les réseaux sociaux par les trois joueurs brésiliens du club, Stéphane Martin a précisé qu'ils seraient bien dans le groupe pour Nantes, mais que des sanctions financières avaient été prises à leur encontre. "Nous les avons reçu, ils ont compris que dans le contexte actuel, ils avaient fait une grosse bêtise", a expliqué le président .

Louis Tellier